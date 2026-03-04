Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 04.03.2026]

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα. Αν τυχόν αποκαλυφθεί κάτι ξαφνικά, κουμάνταρέ το ήρεμα κι απόφυγε να πέσεις ψυχολογικά. Δεν το έχεις ανάγκη. Όπως ούτε και το να επιτεθείς σε όσους σου έκρυψαν το οτιδήποτε. Μάλλον κάποιο λόγο είχαν! Ίσως εκτεθείς κι εσύ για τα παρασκηνιακά σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στα οικονομικά, μπας και δεις άσπρη μέρα ή έστω πάρεις μια ανάσα. Μην αφήνεις τίποτα μισό. Ειδικά αν είναι κάτι που έχεις βάλει καιρό στο πρόγραμμα, έτσι; Μην αποκαλύπτεις όλες σου τις κινήσεις, γιατί το κακό το μάτι καλά κρατεί. Πάντως αυτό δεν ισχύει για τους δικούς σου ανθρώπους, έτσι;