Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 04.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί τα πράγματα είναι περίεργα. Αν τυχόν αποκαλυφθεί κάτι ξαφνικά, κουμάνταρέ το ήρεμα κι απόφυγε να πέσεις ψυχολογικά. Δεν το έχεις ανάγκη. Όπως ούτε και το να επιτεθείς σε όσους σου έκρυψαν το οτιδήποτε. Μάλλον κάποιο λόγο είχαν! Ίσως εκτεθείς κι εσύ για τα παρασκηνιακά σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στα οικονομικά, μπας και δεις άσπρη μέρα ή έστω πάρεις μια ανάσα. Μην αφήνεις τίποτα μισό. Ειδικά αν είναι κάτι που έχεις βάλει καιρό στο πρόγραμμα, έτσι; Μην αποκαλύπτεις όλες σου τις κινήσεις, γιατί το κακό το μάτι καλά κρατεί. Πάντως αυτό δεν ισχύει για τους δικούς σου ανθρώπους, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Σήμερα μπορείς να εκφραστείς με τον τρόπο σου και να γίνεις και κατανοητός. Βγάλε και τη δημιουργικότητά σου προς τα έξω, καθώς γιατί να μην το κάνεις, έτσι; Σταμάτα πια να σε κρατάς εσύ ο ίδιος πίσω! Άλλαξε τους στόχους σου, μπας και έρθεις λίγο πιο κοντά τους. Στα επαγγελματικά, κάνε κάτι για να ανανεωθείς. Γίνε και πιο πρακτικός.
DON’TS: Μην εστιάζεις τόσο στις λεπτομέρειες, γιατί και κουράζεσαι και μπλοκαρίζεσαι. Μην πιστεύεις πως τα σχόλια που σου κάνουν οι φίλοι σου είναι με κακό σκοπό ή για να σου βάλουν φρένα. Μη διστάσεις λοιπόν είτε να πάρεις αποστάσεις είτε απλά να τους ζητήσεις να γίνουν λίγο πιο συγκεκριμένοι. Δεν είναι όλα κριτική πάντως, σωστά; Σωστά!
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, μιας και που προβληματίζεσαι για διάφορα ζητήματα, γιατί δεν βρίσκεις έναν τρόπο να τα εκφράσεις στους γύρω σου; Μπας και βρείτε λύση, ξέρω κι εγώ; Ωστόσο πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνεις και περιόρισε την έντασή σου, για να μην εκτεθείς. Κοινώς περιόρισε λίγο την απερισκεψία σου. Αν είναι δυνατόν!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, προκειμένου να τα δεις όλα από λίγο πιο μακριά. Έτσι θα μπορέσεις να κατανοήσεις κι αυτά, αλλά και τις συνέπειές τους. Έπειτα δες πώς μπορείς/ πρέπει να δράσεις. Μην αγνοείς τα θέματα του σπιτιού, καθώς είναι άκρως σημαντικά. Παράλληλα, μην είσαι ανοργάνωτος ή και τσαπατσούλης.
Καρκίνος
DO’S: Το ότι ακούς κάποια παράπονα, δεν είναι απαραίτητα κακό, καθώς έτσι βρίσκεις κι εσύ την ευκαιρία να εκφράσεις τα δικά σου. Μπορείς να πεις ότι είσαι απογοητευμένος που ορισμένοι δεν δέχονται και δεν ακούν τις συμβουλές που τους προσφέρεις, παρότι στις ζητούν. Βέβαια έχε και στα υπόψη σου, ότι έχουν το δικαίωμα αυτό, σωστά;
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο με το να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους. Είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να γίνεις πιο φιλικός με ορισμένους, προκειμένου να βελτιώσεις το μεταξύ σας κλίμα. Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές ακόμα και να δεις με διαφορετικό τρόπο κάποια πράγματα.
Λέων
DO’S: Ίσως σήμερα να εξελιχθούν με έναν διαφορετικό τρόπο κάποιες συνεννοήσεις που κάνεις και αφορούν τα οικονομικά σου. Ωστόσο, αν τα διαχειριστείς σωστά και κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές κι εσύ από την πλευρά σου, μπορέσεις να ανταπεξέλθεις άμεσα κι αποτελεσματικά. Δεν σε φοβάμαι! Αν έχεις αφήσει εκκρεμότητες ανοιχτές, διευθέτησέ τες.
DON’TS: Μη γίνεις νευρικός κι απότομος λόγω του ότι έχεις άγχος. Έστω μην αφήσεις το άγχος σου να φανεί τόσο πολύ. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια άλλωστε! Παράλληλα, μη διστάσεις να βγεις μπροστά και να κάνεις κάποιες αλλαγές που καιρό θέλεις, καθώς το ξέρεις κι εσύ πως πρέπει να γίνουν. Με το να το καθυστερείς, τι κερδίζεις ας πούμε;
Παρθένος
DO’S: Για σήμερα άσε τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα τους. Κοινώς μείνε μόνο στην παρατήρηση. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών μπορεί να δεις ότι και οι απέναντι έχουν ένα κάποιο δίκιο. Ίσως να αλλάξεις και άποψη. Στα ερωτικά, πες «ναι» στις καινούργιες γνωριμίες. Πες όμως «όχι» στην εξιδανίκευση των ατόμων αυτών.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα παράπονα που ακούς. Αντιθέτως πρέπει να τα λάβεις σοβαρά υπόψη σου και να προσπαθήσεις να βρεις τρόπους να βελτιώσεις την κατάσταση. Μη διστάσεις να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Η απογοήτευση γενικά το κάνει αυτό στους ανθρώπους. Μη διστάσεις όμως ούτε και να πάρεις αποστάσεις.
Ζυγός
DO’S: Πρέπει σήμερα και να εστιάσεις στα επαγγελματικά, αλλά και να μαζέψεις τα παράπονα που έχεις στον τομέα αυτόν. Θα τα πεις, απλά μια άλλη στιγμή. Μείνε μακριά από παρασκηνιακές συζητήσεις και κουτσομπολιά, γιατί μπορεί να εκτεθείς χωρίς να υπάρχει λόγος. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μάλλον δεν θα μπορείς να το μαζέψεις μετά! Ας πρόσεχες!
DON’TS: Μην πάρεις μέρος σε διαφωνίες. Μην χαωθείς από τα διάφορα που ίσως αποκαλυφθούν. Μάλιστα ίσως σου ζητηθεί να τα αποδεχτείς. Μην το αρνηθείς. Ωστόσο δεν πρέπει να πιαστείς απροετοίμαστος. Οπότε κάνε το καλύτερο δυνατό, για να το αποφύγεις αυτό. Μην αντιδράς με έντονο τρόπο λόγω του ότι είσαι απλά αρκετά κουρασμένος.
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε και στις επιθυμίες σου, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορείς να τις εκφράσεις. Αλλιώς κάνεις μισή δουλειά. Στα ερωτικά, έρχεσαι σε επαφή με το άτομο που σου έχει γυαλίσει μεν, δεν πάει όπως θέλεις δε. Επειδή αυτό μαλλον το νομίζεις εσύ, θα σου πω να αφήσεις την απογοήτευση στην άκρη και να κινηθείς πιο δραστικά.
DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με τους φίλους σου, γιατί το ενδεχόμενο του να διαφωνήσετε είναι υψηλό. Βέβαια έτσι θα δεις αν θες όντως να συνεχίσεις τα πάρε δώσε με τα συγκεκριμένα άτομα. Άρα ίσως να μην είναι και τόσο κακή ιδέα τελικά! Μη διστάσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές, γιατί αυτές μπορούν να σε ανανεώσουν- ή την σχέση σου, αν έχεις.
Τοξότης
DO’S: Σήμερα σε θέλω αρκετά προσεκτικό, γιατί τα πράγματα είναι ολίγον τι περίεργα. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, τρέχουν πολλές υποθέσεις, οπότε πρέπει να τρέξεις κι εσύ, για να τις καλύψεις. Άλλωστε πρέπει να είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου, σωστά; Από την άλλη, θέλεις να κάνεις και κάποια παράπονα. Άστο για μία άλλη στιγμή!
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι και μην αρνείσαι να πάρεις αποστάσεις, γιατί είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου την σημερινή μέρα. Μη διστάσεις να ανοιχτείς μεν, μην χάνεις την ψυχραιμία σου όταν εκφράζεσαι δε. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να προσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, γιατί έτσι ίσως και να χαλαρώσεις κιόλας.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να εξετάσεις οπτικές και εναλλακτικές που είναι λίγο διαφορετικές από τις δικές σου, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να αναθεωρήσεις τις απόλυτες θέσεις που είχες εκφράσει το τελευταίο διάστημα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις που κάνεις. Στα επαγγελματικά, πες «ναι» στις ξαφνικές συναντήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις!
DON’TS: Μην απογοητευτείς και μη γίνεις έντονος, αν αντιληφθείς ότι υπάρχουν παρασκηνιακές δράσεις άλλων ατόμων τις οποίες εσύ δεν είχες πάρει καν χαμπάρι! Μην αγχώνεσαι, συμβαίνει και στους καλύτερους! Μη νομίζεις πως αν δώσεις απότομες απαντήσεις, θα τους βάλεις όλους στη θέση τους. Αντιθέτως διαφωνίες θα δημιουργήσεις.
Υδροχόος
DO’S: Στα οικονομικά, πρέπει να βάλεις τις υποχρεώσεις σου σε τάξη, για να μπορέσεις και να είσαι τυπικός, αλλά και να χαλαρώσεις. Γενικώς πρέπει να καταβάλεις τεράστιες προσπάθειες, έτσι ώστε να μειώσεις τα επίπεδα του άγχους σου, καθώς έχουν φτάσει ταβάνι! Δώσε μεγάλη βάση στις λεπτομέρειες. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν προτάσεις.
DON’TS: Υπάρχουν κάποια θέματα γύρω από τα οικονομικά και τα ερωτικά, τα οποία έρχονται στο προσκήνιο σήμερα. Δεν πρέπει, λοιπόν, να τα αφήσεις αυτά να σου χαλάσουν τη μέρα και να σε κάνω έντονο. Δύσκολο αλλά πρέπει να γίνει. Μην εκφράσεις με απότομο τρόπο τα δεδομένα που έχουν αλλάξει. Ή που εσύ άλλαξες έτσι από μόνος σου!
Ιχθύες
DO’S: Τα θέματα και οι δυσκολίες με τους απέναντι συνεχίζονται και σήμερα. Ωστόσο πρέπει να βρεις έναν τρόπο να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις, καθώς θα σκάσεις στο τέλος! Άλλωστε και να θες να τα κρύψεις, δεν τα καταφέρνεις. Άρα τι το παλεύεις; Ωστόσο το παν είναι να το κάνεις με τρόπο που δε θα σου δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα.
DON’TS: Μην αφήνεις την απογοήτευση που νιώθεις να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι και σκέφτεσαι. Μη μεταφράζεις τις συμπεριφορές των απέναντι με βάση το χάος που επικρατεί μέσα στο δικό σου το κεφάλι, γιατί αυτό είναι και λάθος και άδικο. Μην αγνοείς αυτούς που θέλουν να σου μιλήσουν. Μην κλείνεσαι σπίτι, αν είσαι ελεύθερος.
