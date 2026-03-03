newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 18:49

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Ψυχική υγεία: Αν δεν αντέχετε άλλο, απλά περπατήστε…

Spotlight

Στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν αναφέρθηκε σε ομιλία που απηύθυνε  ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως είπε ο κ. Ερντογάν, «οι επιθέσεις με πυραύλους και με μη επανδρωμένα – καμικάζι αεροσκάφη εναντίον των αδελφών μας χωρών στον Κόλπο έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή».

Τόνισε, παράλληλα, ότι χύνεται αίμα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτών των ευλογημένων ημερών, τα εδάφη σε διάφορα μέρη της περιοχής μας συνεχίζουν να είναι βουτηγμένα στο αίμα και τα δάκρυα. ​​Ενώ αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν σε όλη την περιοχή, εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε.

«Καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για τη δίκαιη και ισότιμη επίλυση των προβλημάτων»

Ανέφερε, ακόμη, ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της ώστε να διασφαλίσει ότι η περιοχή θα απελευθερωθεί από αυτή τη δύσκολη κατάσταση το συντομότερο δυνατό, πριν ξεσπάσει περισσότερη αιματοχυσία, πριν εξαπλωθεί περαιτέρω η φωτιά του πολέμου και πριν προκύψει περισσότερη εχθρότητα μεταξύ αδελφών χωρών. «Μέσω της ειρηνικής διπλωματίας μας, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για τη δίκαιη και ισότιμη επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης», τόνισε.

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Εθνικό Κέντρο Συνεδρίων και Πολιτισμού Μπεστέπε, για την κλήρωση κατοικιών στη γείτονα χώρα.

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Vita.gr
Ψυχική υγεία: Αν δεν αντέχετε άλλο, απλά περπατήστε…

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση – Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 18:03

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για πόλεμο διαρκείας, συνεχίζουν να πλήττουν Ιράν και Λίβανο - Η Τεχεράνη εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC
Μπάσκετ 03.03.26

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι να μετακομίσουν σε άλλες χώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague - Πότε αντιμετωπίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ
On Field 03.03.26

Ο Νέρος Κόουτσμαν προσελήφθη στο τμήμα σκάουτινγκ της Τότεναμ, αλλά τα ειρωνικά σχόλια κατά των Spurs προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των οπαδών του συλλόγου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο
Ελλάδα 03.03.26 Upd: 18:26

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά της 4.00 το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός - Το ΙΧ εντοπίστηκε στον Διόνυσο με σημάδια από τους πυροβολισμούς

Σύνταξη
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
