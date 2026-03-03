Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

Στις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν αναφέρθηκε σε ομιλία που απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως είπε ο κ. Ερντογάν, «οι επιθέσεις με πυραύλους και με μη επανδρωμένα – καμικάζι αεροσκάφη εναντίον των αδελφών μας χωρών στον Κόλπο έχουν επιδεινώσει περαιτέρω την αστάθεια στην περιοχή».

Τόνισε, παράλληλα, ότι χύνεται αίμα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτών των ευλογημένων ημερών, τα εδάφη σε διάφορα μέρη της περιοχής μας συνεχίζουν να είναι βουτηγμένα στο αίμα και τα δάκρυα. ​​Ενώ αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν σε όλη την περιοχή, εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε.

«Καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για τη δίκαιη και ισότιμη επίλυση των προβλημάτων»

Ανέφερε, ακόμη, ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της ώστε να διασφαλίσει ότι η περιοχή θα απελευθερωθεί από αυτή τη δύσκολη κατάσταση το συντομότερο δυνατό, πριν ξεσπάσει περισσότερη αιματοχυσία, πριν εξαπλωθεί περαιτέρω η φωτιά του πολέμου και πριν προκύψει περισσότερη εχθρότητα μεταξύ αδελφών χωρών. «Μέσω της ειρηνικής διπλωματίας μας, καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για τη δίκαιη και ισότιμη επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης», τόνισε.

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Εθνικό Κέντρο Συνεδρίων και Πολιτισμού Μπεστέπε, για την κλήρωση κατοικιών στη γείτονα χώρα.