Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Με αρκετές απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03 Μαρτίου 2026, 20:51

Με αρκετές απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ

Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Να νικήσει τον ΟΦΗ και να πάει στη Λιβαδειά στο +3 για τον «τελικό» της τέταρτης θέσης στη Super League, θέλει το απόγευμα της Τετάρτης ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στη Λεωφόρο.

Ντέσερς, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Κώτσιρας, δεν υπολογίζονται λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εκτός είναι και οι τιμωρημένοι Καλάμπρια, Σφιντέρσκι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ (4/3, 18:00). Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και θεραπεία οι Σιώπης, Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Καλάμπρια και Σφιντέρσκι έχουν συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσουν την ποινή μίας αγωνιστικής στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

Headlines:
Economy
Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Περσικός: Πώς η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί ανάπτυξη, πληθωρισμό και επιτόκια

Κόσμος
Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Ο Μακρόν στέλνει το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 03.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Λίβερπουλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποδόσφαιρο 03.03.26

Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Ανατροπή με Κριστιάνο Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο Πορτογάλος
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ανατροπή με Ρονάλντο: Στη Μαδρίτη το τζετ του, παραμένει στη Σαουδική Αραβία ο ίδιος

Τελικά όπως φαίνεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά μόνο το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί 100 ημέρες πριν τη σέντρα
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποια Εθνική ομάδα θεωρείται φαβορί για το Μουντιάλ, 100 ημέρες πριν τη σέντρα

Όπως αποφαίνεται υπευπολογιστής η Εθνική ομάδα της Ισπανίας είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του προσεχούς Μουντιάλ. ΈπονταιΓαλλία, Αγγλία, Αργεντινή και Γερμανία συμπληρώνουν την 5άδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το δέκα το καλό
On Field 03.03.26

Το δέκα το καλό

Η μαγική ασίστ του Ζέλσον στον Ελ Κααμπί, η νέα καλή εμφάνιση του Πορτογάλου στις Σέρρες και ο ηγετικός ρόλος και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τρόμος σε τουρνουά τένις στα ΗΑΕ: Παίκτες φεύγουν τρέχοντας το κορτ μετά από επίθεση drones (vid)
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Τρόμος σε τουρνουά τένις στα ΗΑΕ: Παίκτες φεύγουν τρέχοντας το κορτ μετά από επίθεση drones (vid)

Ο πόλεμος μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ωστόσο οι διοργανωτές των διαφόρων αθλητικών τουρνουά συνεχίζουν να μην τα ακυρώνουν, με αποτέλεσμα εικόνες όπως στο βίντεο που ακολουθεί...

Σύνταξη
Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC
Μπάσκετ 03.03.26

Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι να μετακομίσουν σε άλλες χώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague - Πότε αντιμετωπίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ
On Field 03.03.26

Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ

Ο Νέρος Κόουτσμαν προσελήφθη στο τμήμα σκάουτινγκ της Τότεναμ, αλλά τα ειρωνικά σχόλια κατά των Spurs προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των οπαδών του συλλόγου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Ανδρουλάκης: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη

Στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Διαχείριση πλημμυρικού κινδύνου στην Αττική - Διάλογος και μέτρα για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό» μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την ανεπάρκεια του κράτους

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο
Δίκοπο μαχαίρι 03.03.26

Η Λίντσεϊ Λόχαν θυμάται τα εφηβικά της χρόνια – Λίγο πάρτι, λίγο Χόλιγουντ, αρκετά μπλεξίματα με το νόμο

«Γιατί κανείς δεν με πήρε από εκεί και δεν με προστάτευσε;», αναρωτήθηκε η Λίντσεϊ Λόχαν σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφερόμενη στα εφηβικά της χρόνια ως ανερχόμενη ηθοποιός.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας
Δυσμενή σενάρια 03.03.26

H Ευρώπη μετρά το κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν: Ανησυχίες και για την αγορά εργασίας

Η Ευρώπη μπορεί να είναι η μεγάλη οικονομία που θα πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί η Οxford Economics. Σενάρια για πλήγμα και στην απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές
Ελλάδα 03.03.26

«Καλά εκπαιδευμένος ο 36χρονος Γεωργιανός» – Το δίκτυο κατασκοπείας και η βάση της Σούδας – Σε συναγερμό οι Αρχές

Με καπέλο και γυαλιά ηλίου κυκλοφορούσε ο 36χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη για την υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύνταξη
Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο
Κόσμος 03.03.26

Από το «Νησί των φιδιών» μέχρι το Βατικανό, αυτά είναι τα 9 πιο απαγορευμένα μέρη στον κόσμο

Η ανθρώπινη περιέργεια δεν γνώρισε ποτέ όρια. Από τις κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι τις παγωμένες εκτάσεις της Ανταρκτικής, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εξερευνήσει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ
Κόσμος 03.03.26

ΗΠΑ: Ο υφυπουργός για την Αμυντική Πολιτική απέδωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ στο Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπονόησε από το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ δεν στόχευαν μια αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, όμως είχε ταυτόχρονα προτρέψει τους Ιρανούς να εξεγερθούν, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Ποδόσφαιρο 03.03.26

Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Ελευθερία του Τύπου: Δοκιμάζεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη – Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία
Και στην Ευρώπη 03.03.26

Η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται στην Ελλάδα - Εχθρικό το περιβάλλον για τη δημοσιογραφία

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία του Τύπου. Πολύ κακές και επισφαλείς συνθήκες για τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα, όσον αφορά την άσκηση της εργασίας τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου
Στο Reuters 03.03.26

Κικίλιας: Η ασφάλεια των ναυτικών μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μου

«Επικοινωνούμε με τους ναυτικούς μας 24/7 και χαίρομαι που είναι καλά, αλλά δεν παύω να ανησυχώ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερων προβλημάτων», λέει ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ
Οικονομικές Ειδήσεις 03.03.26

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Το τίμημα ανήλθε στα 103,4 εκατ. ευρώ – Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχεδιασμό του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμων υποδομών

Σύνταξη
Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Κοινή επιστολή Φάμελλου – Χαρίτση σε Μητσοτάκη για άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης,. καλούν τον πρωθυπουργό να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ
Dona Sebastiana 03.03.26

Η 79χρονη περσόνα της Βραζιλίας είναι νέα στον κινηματογράφο και πρωταγωνίστρια μιας ταινίας υποψήφιας για Όσκαρ

Ντυμένη με λουλουδάτα ρούχα και καπνίζοντας το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, η Τάνια Μαρία έχει γοητεύσει το κοινό με την εντυπωσιακή, αν και σύντομη, ερμηνεία της στην ταινία «The Secret Agent», την τελευταία υποψήφια για Όσκαρ ταινία της Βραζιλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
