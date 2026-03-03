Με αρκετές απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει ΟΦΗ
Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.
Να νικήσει τον ΟΦΗ και να πάει στη Λιβαδειά στο +3 για τον «τελικό» της τέταρτης θέσης στη Super League, θέλει το απόγευμα της Τετάρτης ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΟΦΗ, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής στη Λεωφόρο.
Ντέσερς, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Κώτσιρας, δεν υπολογίζονται λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εκτός είναι και οι τιμωρημένοι Καλάμπρια, Σφιντέρσκι.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ (4/3, 18:00). Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και θεραπεία οι Σιώπης, Πάλμερ – Μπράουν.
Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.
Καλάμπρια και Σφιντέρσκι έχουν συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσουν την ποινή μίας αγωνιστικής στο συγκεκριμένο παιχνίδι».
