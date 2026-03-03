magazin
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Πέθανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Θρασύβουλος Γιάτσιος
Culture Live 03 Μαρτίου 2026, 10:28

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Πέθανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Θρασύβουλος Γιάτσιος

Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από το 2008.

Σύνταξη
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του Θρασύβουλου Γιάτσιου.

Η ανακοίνωση

«Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον Θρασύβουλο Γιάτσιο, έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και το θέατρο, με όραμα, ευαισθησία και αφοσίωση στο έργο του. Άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και σε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του.

Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό. Η μνήμη του, όμως, το έργο και το ήθος του θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος») και ο Δημήτρης Εφραίμογλου (Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού) εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του.

Ο Θρασύβουλος Γιάτσιος υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από το 2008.

Αποτέλεσε μία εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο των Τεχνών

Με πολυετή εμπειρία και σημαντική συμβολή στον πολιτισμό και στο θέατρο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον κέρδισε ο Κινηματογράφος και έτσι βρέθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου εργάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ανέλαβε τη Διεύθυνση του Ιδρύματος Κωνσταντίνου και Μάρκου Δοξιάδη, θέση που διατήρησε για δέκα χρόνια.

Εν συνεχεία, διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, υπογράφοντας σειρά σημαντικών καλλιτεχνικών επιτυχιών.

Η έναρξη του «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» έγινε το 2008 με την παράσταση «Βιοπαλαιστής στη στέγη». Αξιοσημείωτη επιτυχία σημείωσε η παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη», ένα έργο που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συμπληρώνοντας τρία χρόνια συνεχών παραστάσεων (2014-2017), επιβεβαιώνοντας την αλάνθαστη καλλιτεχνική του διαίσθηση.

Το έργο του περιλαμβάνει πολλές ακόμη επιτυχημένες παραγωγές, όπως «100 χρόνια από τη γέννηση του Νίνο Ρότα» (2011), «Nίκη» (2017), «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ – Η ζωή του όλη» (2018), «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (2018), «Όλιβερ Τουίστ» (2019), «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» (2019), «Ζορμπάς» (2022), «Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» (2023).

Ξεχωριστή θέση κατέχει, επίσης, η βραβευμένη από το κοινό του Αθηνοράματος παράσταση «Η ετυμηγορία» (2024), όπως επίσης και η φετινή μας παραγωγή «Το μεγάλο μας Τσίρκο» (2025), έργο που αποτέλεσε προσωπικό του στοίχημα.

Ιδιαίτερη καλλιτεχνική σφραγίδα άφησε στο θέατρο για παιδιά με τις παραστάσεις «Οι Άθλιοι» (2024) και «Η Παναγία των Παρισίων» (2025).

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο sell off – Κλυδωνίζονται οι αγορές

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

inWellness
inTown
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα
Λογοκρισία 01.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα

«Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της στα βραβεία Goya η Σούζαν Σάραντον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch ’em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή του, ο κόσμος των Pokémon αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι - έχει καταφέρει να επηρεάσει μια νέα γενιά επιστημόνων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 03.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)
Ποδόσφαιρο 03.03.26

Οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Σε μία συμβολική κίνηση προχώρησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, καθώς δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα για το Ασιατικό Κύπελλο.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

ΚΚΕ: Ερώτηση τριών βουλευτών για τη συντήρηση και ανάδειξη του «Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς» στην Καισαριανή

Στην ερώτησή τους ζητούν μεταξύ άλλων να αρθούν τα εμπόδια που καθυστερούν την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης του Σκοπευτηρίου Καισαριανής. 

Σύνταξη
Τσίπρας: Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου
Πολιτική 03.03.26

Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν λόγο να γίνονται μέρος αυτού του πολέμου»

Πρώτη προτεραιότητα, είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του. Δριμεία κριτική σε κυβέρνηση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ για απαράδεκτη στάση.

Σύνταξη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιόν για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

Εργο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης να διαλευκάνει το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφράζοντας απόλυτη εμπιστοσύνη. Υπερασπίζεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μιλά για δικαστική απόφαση που έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους, ενώ για τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί όταν μελετήσει την απόφαση, σημειώνοντας ότι η δικαστική έρευνα θα διευρυνθεί. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
