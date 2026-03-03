magazin
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το 2009 όταν οι 20χρονοι Τζέσι Πλίμονς και Μάικλ Μπι Τζόρνταν βρέθηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο πλατό, στα γυρίσματα της σειράς Friday Night Lights και τα επόμενα δύο χρόνια τα πέρασαν ο ένας δίπλα στον άλλο, «χτίζοντας» παράλληλα τις καριέρες τους.

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο αθλητικό δράμα, τόσο ο Πλίμονς όσο και ο Τζόρνταν έχουν τραβήξει τους δικούς τους δρόμους στο Χόλιγουντ, ωστόσο εκείνο το διάστημα που πέρασαν μαζί, φαίνεται ότι τους έφεραν κοντά. Κάτι που φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο το βράδυ της Κυριακής στην τελετή των SAG Awards.

Αυτή τη φορά οι Τζέσι Πλίμονς και Μάικλ Μπι Τζόρνταν ήταν «αντίπαλοι» στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού ρόλου, εκεί όπου έκανε τη μεγάλη έκπληξη ο 39χρονος σταρ, κερδίζοντας το βραβείο που όλοι πίστευαν ότι θα κατέληγε στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Όπως ήταν αναμενόμενο τα φώτα έπεσαν πάνω του, αλλά και στον συγκινητικό λόγο του, ωστόσο ο κόσμος του διαδικτύου επικεντρώθηκε κάπου αλλού.

Στην επική αντίδραση του Πλίμονς, μόλις ανακοινώθηκε το όνομα του Τζόρνταν – με τον 37χρονο πρωταγωνιστή του φιλμ Bugonia να χειροκροτάει με την ψυχή του και να μην κρύβει την χαρά του.

Οι πανηγυρισμοί του έγιναν viral και εκείνος αποθεώθηκε στα social media, με τους χρήστες να ζητούν να του δοθεί το βραβείο Καλύτερου Φίλου.

«Καθαρά μάτια, αγνή καρδιά, δεν χάνει. Ο Τζέσι Πλίμονς μετά τη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν για το βραβείο του ‘Α Ανδρικού ρόλου. Και οι δύο ήταν υποψήφιοι στην κατηγορία» έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) το SportCenter.

«Ο Τζέσι κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερου Φίλου, ενώ μόλις έχει χάσει το βραβείο. Θρυλική συμπεριφορά», «Οι αληθινοί άνθρωποι φαίνονται στην ήττα. Η αντίδρασή του μετά τη νίκη του Τζόρνταν δείχνει περισσότερο χαρακτήρα από το να κέρδιζε το βραβείο», «Τον αγάπησα που ήταν τόσο χαρούμενος για τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν. Καθόταν εκεί σαν περήφανος πατέρας» ήταν μερικά από τα σχόλια που έκαναν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Τζέσι Πλίμονς στο κόκκινο χαλί των SAG Awards. REUTERS / Caroline Brehman

