Τουλάχιστον 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Βηρυτό

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Νωρίτερα, η Χεζμπολά επιβεβαίωσε ότι χτύπησε με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (…) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (…) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».

⚠ A massice war just started on multiple fronts Hezbollah officially announced its entry into the war and attacked Haifa with missiles and drones Israel has received intelligence that Iran is planning a ground attack on Israel from the Hezbollah front. Iran is attacking… pic.twitter.com/S5ChzSOOZk — SHADI (@shadi_qh) March 2, 2026

Τι λέει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά.

«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο κ. Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.