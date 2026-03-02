Τουλάχιστον 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Βηρυτό
Νωρίτερα, η Χεζμπολά επιβεβαίωσε ότι χτύπησε με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σε αντίποινα για πυρά του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφερε ιατρική πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.
Νωρίτερα, η Χεζμπολά επιβεβαίωσε ότι χτύπησε με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ ως αντίποινα για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (…) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (…) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».
⚠ A massice war just started on multiple fronts
Hezbollah officially announced its entry into the war and attacked Haifa with missiles and drones
Israel has received intelligence that Iran is planning a ground attack on Israel from the Hezbollah front.
Iran is attacking… pic.twitter.com/S5ChzSOOZk
— SHADI (@shadi_qh) March 2, 2026
Τι λέει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά.
«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο κ. Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.
- Τουλάχιστον 10 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Βηρυτό
- Καιρός: Συννεφιά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα
- Πέντε ιδέες για πρωινό που «χαρίζουν» χρόνια ζωής
- Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
- Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
- Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τις σχέσεις;
- Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις