Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Γκιντεόν Λεβί – Ηaaretz: Ο πόλεμος είναι το όπιο των ισραηλινών μαζών
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 23:27

Γκιντεόν Λεβί – Ηaaretz: Ο πόλεμος είναι το όπιο των ισραηλινών μαζών

«Ήρθε η ώρα να συνέλθουμε από τη μέθη των πολέμων» καλεί τους συμπατριώτες του ο ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί σε άρθρο γνώμης στη Ηaaretz.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιμέλεια Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Σε άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Haaretz, o ισραηλινός δημοσιογράφος Γκιντεόν Λεβί, προειδοποιεί τους συμπατριώτες του ότι και αυτός ο πόλεμος θα αποδειχθεί καταστροφικός και μάταιος, πρώτα απ’όλα για τους ίδιους. «Κανένας πόλεμος στην ιστορία του Ισραήλ, εκτός από τον πρώτο πόλεμο του 1948 δεν πέτυχε κάτι μακροπρόθεσμα. Ούτε ένας. Μηδέν», δηλώνει εμφατικά.

Άλλος ένας πόλεμος, που θα βάλει τέλος στους πολέμους;

«Ο πόλεμος είναι το όπιο των ισραηλινών μαζών» γράφει στη νέα του παρέμβαση ο Λεβί, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης στη νέα επίθεση στο Ιράν.

Θυμίζει τι συνέβη στην αμέσως προηγούμενη πολεμική επιχείρηση κατά του Ιράν, μόλις οκτώ μήνες πριν και πώς οι υποσχέσεις για «ολοκληρωτική νίκη» αποδεικνύονται διαρκώς φρούδες.

Άλλη μια φορά ο πόλεμος «έρχεται να λύσει όλα τα υπαρξιακά προβλήματα του Ισραήλ», τονίζει ειρωνικά ο αρθρογράφος.

Επιχειρώντας μια πρόβλεψη για το τι θα συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, αντλεί παραδείγματα από το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Αρχικά η στρατιωτική επιχείρηση κηρύσσεται άλλη μια φορά ως «συγκλονιστική νίκη» και οι αναλυτές  συναγωνίζονται ποιος θα  επαινέσει περισσότερο τα πολεμικά κατορθώματα του Ισραήλ. Όλα αυτά, μέχρι την επόμενη  πετυχημένη επιχείρηση.

Ισραηλινοί σε υπόγειο πάρκινγκ-καταφύγιο, κάνουν πάρτυ και προσεύχονται – Reuters

Από πόλεμο σε πόλεμο

Αν κάποτε το Ισραήλ απολάμβανε λίγα χρόνια ηρεμίας μεταξύ των πολέμων, τώρα μεσολαβούν μόλις λίγοι μήνες από τον ένα πόλεμο στον επόμενο.

«Καμία οβίδα, καμία ρουκέτα Κατιούσα δεν θα ξαναπέσει στις κοινότητές μας», υποσχέθηκε ο τότε πρωθυπουργός Μεναχέμ Μπέγκιν στο τέλος του πρώτου πολέμου του Λιβάνου. «Το αίμα δεν χύθηκε μάταια», υποσχέθηκε ο Εχούντ Ολμέρτ μετά τον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου. Διαψεύσθηκαν αμφότεροι.

Το ποντίκι που βρυχάται

Τον περασμένο Ιούνιο, μόλις πριν από οκτώ μήνες, ανακηρύχθηκε η απόλυτη νίκη επί του Ιράν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ο εναρκτήριος καταιγισμός θα καταγραφόταν στη στρατιωτική ιστορία του Ισραήλ και θα μελετιόταν από στρατούς σε όλο τον κόσμο. «Την αποφασιστική στιγμή, ένα έθνος εγέρθηκε σαν λιοντάρι (η επιχείρηση είχε βαφτιστεί «Rising Lion). Ο βρυχηθμός μας συγκλόνισε την Τεχεράνη και αντήχησε σε όλο τον κόσμο», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Σύντομα ο βρυχηθμός του λιονταριού αποδείχθηκε τσίριγμα ποντικιού, σχολιάζει ο Λεβί, καθώς η υποτιθέμενη «ιστορική νίκη» που εξάλειψε «δύο υπαρξιακές απειλές για το Ισραήλ, την πυρηνική και τη βαλλιστική», κράτησε όσο η ζωή μιας πεταλούδας.

Πριν καλά καλά συνέλθει το Ισραήλ από τη νίκη του «Ανατέλλοντος Λιονταριού» ξεκινάει η νέα επιχείρηση «Roaring Lion»,  το «Λιοντάρι που Βρυχάται».

«Μερικές φορές φαίνεται πως το μόνο που χρειαζόμαστε είναι αυτά τα καυχησιάρικα ονόματα που δίνονται στους πολέμους για να προβλέψουμε την προδιαγεγραμμένη αποτυχία τους», συνεχίζει το άρθρο.

Συντρίμμια στο βομβαρδισμένο νοσοκομείο στην Τεχεράνη – Reuters

Το Ιράν δεν αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ

Ο Λεβί υποστηρίζει ότι εκτός από τον πόλεμο του 1948, κανένας άλλος δεν έφερε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Οι περισσότεροι ήταν πόλεμοι που έγιναν από επιλογή και η επιλογή να ξεκινήσουν ήταν πάντα η χειρότερη δυνατή, τονίζει.

«Η έναρξη του τρέχοντος πολέμου παρουσιάστηκε ως προληπτικό πλήγμα. Αλλά μια προληπτική επίθεση εξαπολύεται εναντίον κάποιου που πρόκειται να σου επιτεθεί. Το Ιράν δεν επρόκειτο να το κάνει. Είναι αλήθεια ότι έχει ένα φρικτό καθεστώς και είναι αλήθεια ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ και της περιοχής εδώ και χρόνια. Αλλά ποτέ δεν ήταν η υπαρξιακή απειλή όπως παρουσιάστηκε στο Ισραήλ», υπογραμμίζει.

Γιατί θα είναι τώρα διαφορετικά;

Θα μπορούσε κάποιος να ελπίζει ότι αυτός ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τους άλλους, όπως πίστευαν και στην αρχή και των προηγούμενων πολέμων. Ωστόσο η εμπειρία δεν αφήνει πολλά περιθώρια να συμβεί κάτι τέτοιο.

«Ακόμη κι αν το καθεστώς στην Τεχεράνη ανατραπεί και το Ιράν γίνει Ελβετία και υπογραφεί μεταξύ του και του Ισραήλ συνθήκη ειρήνης για την αιωνιότητα, το Ισραήλ θα βρει μια άλλη κούκλα βουντού για να μας εκφοβίζει», σχολιάζει ο Γκιντεόν Λεβί.

«Το ‘μια και καλή’ που μας υπόσχονται, δεν θα επιτευχθεί ποτέ με το σπαθί, ούτε καν με τα αεροσκάφη F-35», τονίζει, λέγοντας ότι όσο διαιωνίζεται η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών, θα συνεχίζονται και οι πόλεμοι.

Το αίμα θα ρέει σαν νερό

Το άρθρο  καταλήγει με μια επείγουσα έκκληση και μια ζοφερή προφητεία:

«Ύστερα από δυόμισι χρόνια μηδενικών επιτευγμάτων στη Γάζα· ύστερα από το ίδιο διάστημα με μικρά και ασήμαντα επιτεύγματα απέναντι στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο· ύστερα από οκτώ μήνες από την τελευταία επίθεση χωρίς επιτεύγματα απέναντι στο Ιράν, ήρθε η ώρα να συνέλθουμε από τη μέθη των πολέμων και των μάταιων υποσχέσεών τους.

Το αίμα τώρα θα ρέει σαν νερό, η Αμερική δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι την σπρώξαμε σε αυτόν τον πόλεμο, στο τέλος του οποίου θα ξυπνήσουμε σε μια ακόμη παλιά αυγή».

Markets
Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

inWellness
inTown
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Κατηγορίες 02.03.26

«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Ο Ντάνι Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Σύνταξη
Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους
Πυρηνική εποχή 02.03.26

Ο Μακρόν αυξάνει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας – Προσφέρεται να το μοιραστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου, αλλά και την πρόθεση του Παρισιού να συμπεριλάβει στην ομπρέλα τους Ευρωπαίους εταίρους. Το ενδιαφέρον της Ελλάδας επιβεβαιώνει η κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

«Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο», είπε ο Ερντογάν. Τόνισε ότι κανείς δεν θα αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σύνταξη
Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
Κόσμος 02.03.26

Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έκτακτων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο

Σύνταξη
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία 02.03.26

Reza Zabib: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.

Σύνταξη
Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου
Ντοκουμέντα 02.03.26

Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου στο Ντουμπάι

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο. Τα αντίποινα του Ιράν για την επίθεση των ΗΠΑ και Ιράν δεν άφησαν εκτός το Ντουμπάι.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Πρόκληση 02.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»

Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέση Ανατολή: Στις φλόγες του πολέμου – Ιρανικές απειλές για την Κύπρο – Ελληνικές φρεγάτες και F-16 στο νησί
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26

Στις φλόγες του πολέμου η Μέση Ανατολή - Ιρανικές απειλές για την Κύπρο και ελληνική χείρα βοηθείας στο νησί

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στη «δίνη του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»
Buongiorno 02.03.26

«Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος θεωρεί πως ο Τόνι Σφήνος ειναι «άφωνος για Eurovision»

«Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά», είπε μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Τόνι Σφήνο

Σύνταξη
Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
Μπάσκετ 02.03.26

Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή από το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για τρία χρόνια

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών

Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;
Viral 02.03.26

Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;

Η συγκινητική εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Σεζάρ μετατράπηκε σε διαδικτυακό θρίλερ, όταν ανάρτηση drag καλλιτέχνη πυροδότησε φήμες ότι στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος, αλλά ένας «σωσίας» του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
