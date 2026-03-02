Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 08:34
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Η «κοινοτοπία του κακού» – Όταν ο πόλεμος γίνεται «κανονικότητα»
Opinion 02 Μαρτίου 2026, 07:00

Η «κοινοτοπία του κακού» – Όταν ο πόλεμος γίνεται «κανονικότητα»

Ο πόλεμος, που κάποτε αποτελούσε μια συγκλονιστική παρεκτροπή τείνει πλέον να μετατραπεί σε ένα μόνιμο «φόντο» της καθημερινότητάς μας.

Στράτος Ιωακείμ
A
A
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Η ανθρωπότητα έρχεται αντιμέτωπη με μια απειλή πιο ύπουλη από τα ίδια τα όπλα: την απάθεια. Ο πόλεμος, που κάποτε αποτελούσε μια συγκλονιστική παρεκτροπή τείνει πλέον να μετατραπεί σε ένα μόνιμο «φόντο» της καθημερινότητάς μας. Έχει γίνει μια νέα κανονικότητα, ένας θόρυβος που συνηθίσαμε να αγνοούμε, μια είδηση που προσπερνάμε…

Όταν πείθουμε τους εαυτούς μας ότι ο πόλεμος είναι η φυσική κατάσταση των πραγμάτων κάτι δεν πάει καλά…

Η τεχνολογία, ενώ μας έφερε πιο κοντά στην πληροφορία, μας απομάκρυνε από το συναίσθημα. Εικόνες βομβαρδισμένων κτιρίων ανάμεσα σε διαφημίσεις προϊόντων και ανάλαφρα βίντεο. Αυτή η συστηματική έκθεση στη βία έχει οδηγήσει σε έναν συναισθηματικό κορεσμό. Ο θάνατος του «άλλου» γίνεται στατιστική, το δάκρυ γίνεται pixel και η καταστροφή μετατρέπεται σε θέαμα. Ο πόλεμος μεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση και γίνεται ένα μακάβριο ριάλιτι το οποίο καταναλώνουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας.

Η ρητορική της αναπόφευκτης σύγκρουσης

Πολιτικοί αναλυτές και ηγέτες άρχισαν και πάλι να χρησιμοποιούν μια γλώσσα που θεωρούσαμε ότι ανήκε στο παρελθόν. Λέξεις όπως «εξοπλισμοί», «πυρηνική αποτροπή» και «πολεμική οικονομία» εισέρχονται ξανά στο δημόσιο λεξιλόγιο ως αυτονόητες αναγκαιότητες. Μας προετοιμάζουν για έναν κόσμο όπου η ειρήνη δεν είναι το ζητούμενο, αλλά ένα προσωρινό διάλειμμα ανάμεσα σε μάχες.

Αυτή η «κανονικοποίηση» είναι η μεγαλύτερη νίκη του μιλιταρισμού. Όταν πείθουμε τους εαυτούς μας ότι ο πόλεμος είναι η φυσική κατάσταση των πραγμάτων, σταματάμε να αναζητούμε διπλωματικές λύσεις. Σταματάμε να απαιτούμε τη δικαιοσύνη και συμβιβαζόμαστε με το δίκαιο του ισχυρότερου.

«Ο κίνδυνος δεν είναι ότι ο πόλεμος συμβαίνει, αλλά ότι παύει να μας εκπλήσσει».

Το κόστος της συνήθειας

Η αποδοχή του πολέμου ως «κανονικότητα» έχει τρομακτικές συνέπειες στη συλλογική μας ψυχολογία.

Μαθαίνουμε να ιεραρχούμε την αξία της ανθρώπινης ζωής με βάση τη γεωγραφική απόσταση ή την εθνικότητα.

Αποδεχόμαστε ότι δισεκατομμύρια ευρώ θα κατευθύνονται σε μηχανές θανάτου, ενώ η κλιματική κρίση και η φτώχεια αντιμετωπίζονται ως δευτερεύοντα ζητήματα.

Η τέχνη και ο διάλογος παραχωρούν τη θέση τους στην προπαγάνδα και τον φανατισμό.

Η αντίσταση στην αδιαφορία

Αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι, πρέπει να αρνηθούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η ειρήνη δεν πρέπει να είναι η εξαίρεση, αλλά η απαίτηση. Πρέπει να ξαναμάθουμε να σοκαριζόμαστε. Να αρνούμαστε να δούμε την καταστροφή ως μια αναπόφευκτη παρενέργεια της γεωπολιτικής.

Η πραγματική πρόκληση των ημερών μας δεν είναι να επιβιώσουμε μέσα στον πόλεμο, αλλά να μην επιτρέψουμε στον πόλεμο να εισχωρήσει στη συνείδησή μας ως κάτι «φυσιολογικό». Η αντίσταση ξεκινά από την άρνηση να συνηθίσουμε τη φρίκη. Ξεκινά από την επιμονή μας να βλέπουμε σε κάθε θύμα έναν αδελφό, έναν γονιό, ένα παιδί – και όχι ένα νούμερο σε μια αναφορά απωλειών.

Η «κανονικότητα» που μας επιβάλλεται είναι μια κατασκευή εκείνων που κερδίζουν από τον θάνατο. Δικό μας χρέος είναι να παραμείνουμε «μη κανονικοί», να παραμείνουμε ευαίσθητοι και να φωνάζουμε πως καμία σφαίρα δεν μπορεί να χτίσει ένα σταθερό μέλλον. Η ειρήνη είναι η μόνη κανονικότητα που αξίζει να προστατεύσουμε.

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Καύσιμα: Τα σενάρια για την τιμή της βενζίνης λόγω Ιράν

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Το Ισραήλ σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου
Όχι άλλες Κιβωτούς του Κόσμου

Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική όταν ζητάμε τη σταδιακή κατάργηση των ιδρυμάτων και την εγκατάσταση των παιδιών σε οικογένειες ακόμη κι επαγγελματικής αναδοχής που υπάρχει ως θεσμός στη χώρα μας.

Αναστασία Γιάμαλη
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τι είναι ο ισλαμισμός
Τι είναι ο ισλαμισμός

Σήμερα ο ισλαμισμός ανταγωνίζεται τον καπιταλισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως πρότυπο κοινωνικής οργάνωσης και διευθέτησης της οικονομίας

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Η ιστορία και το βάρος της
Η ιστορία και το βάρος της

Η ιστορία κάποιες στιγμές υπενθυμίζει ότι δεν είναι «αφήγημα» αλλά ανοιχτό ρήγμα

Παναγιώτης Σωτήρης
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου
Στους 31 οι νεκροί στον Λίβανο από τις επιθέσεις του Ισραήλ – Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν, εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;
Τέμπη, τρία χρόνια μετά - Πόσο ασφαλή (δεν) είναι τα τρένα μας;

Μειωμένη κίνηση, αυξημένοι χρόνοι και ελλιπείς υποδομές χαρακτηρίζουν την κατάσταση σήμερα, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία του επιβατικού κοινού

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου

Μια ματιά στη στρατηγική θαλάσσια οδό που το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει — και γιατί είναι σημαντική για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Δημήτρης Σταμούλης
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
