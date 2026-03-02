Ισπανία: Εκτέλεσε πέναλτι κι έστειλε τη μπάλα στο… υπερπέραν! (vid)

Ισπανία: Αν όχι η χειρότερη εκτέλεση πέναλτι που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, σίγουρα μέσα στις 10 χειρότερες.

Και μιλάμε για ισπανικό ποδόσφαιρο, έστω κι αν αφορά την 3η κατηγορία και το παιχνίδι της Ταλαβέρα Ντε Λα Ρέινα και τη Φερόλ.

Για την ιστορία οι γηπεδούχοι που μάχονται για την παραμονή τους πανηγύρισαν σημαντική νικη με 3-1, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι που πάει για τα πλέι οφ ανόδου έχασαν την ευκαιρία να μπουν και πάλι στη διεκδίκηση της νίκης όταν στο 4ο από τα 14 συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων χάνοντας πέναλτι.

Και δεν μιλάμε για απλή αστοχία αλλά μια εκτέλεση που έστειλε τη μπάλα στο… υπερπέραν! Μάλιστα εκτελεστής δεν ήταν κάποιος τυχαίος, αλλά ο αρχηγός της Φερόλ και πιο έμπειρος παίκτης της, Άλβαρο Χιμένεθ.

Όπως θα δείτε στα παρακάτω βίντεο ο 35χρονος επιθετικός εκτελεί το πέναλτι τόσο άτσαλα που στέλνει τη μπάλα, όχι απλά εκτός εστίας ή εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά εκτός γηπέδου!

Δείτε το βίντεο με το πέναλτι από διαφορετικές λήψεις:

Ufff. El lanzamiento de penalti de Alvaro Giménez ayer en El Prado.

pic.twitter.com/vpeGnLSXWi — GRADA B pro (@GradaBpro) March 1, 2026

⚽ Undécima derrota en Liga do Rácing ⚔ @CFTalavera 3-1 @racingferrolsad 👉 Álvaro Giménez meteu aos ferroláns no partido na segunda metade, despois do 2-0 ao descanso