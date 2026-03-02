sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ψάχνει αντίδραση και… διπλό στην Ποντγκόριτσα η Εθνική
Μπάσκετ 02 Μαρτίου 2026, 09:05

Ψάχνει αντίδραση και… διπλό στην Ποντγκόριτσα η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε στην Ποντγκόριτσα το Μαυροβούνιο (20:00), στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Spotlight

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται απόψε με το Μαυροβούνιο (20:00) για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Η γαλανόλευκη ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο (67-65) και θέλει «εκδίκηση» για να βελτιώσει το ρεκόρ της στον όμιλό της.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υποχώρησε στο 2-1, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με την αποψινή μας αντίπαλο, αλλά και την Πορτογαλία, ενώ στην τελευταία θέση του ομίλου βρίσκεται η Ρουμανία με το αρνητικό 0-3.

Δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος, πώς θα παραταχθεί η Εθνική

Σχετικά με τις απουσίες, εκτός έχει τεθεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στη γάμπα και τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου, Κακλαμανάκης.

Δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρεντζάκη

«Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ήρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα»

Headlines:
Commodities
Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Τα 5 σενάρια από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Μακροζωία: 3 πανεύκολες και γρήγορες καθημερινές συνήθειες

Κόσμος
Πάνω από 500 νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

Πάνω από 500 νεκροί στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Παναθηναϊκός – Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα (vid)
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
Ελλάδα 02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο