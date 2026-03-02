Ψάχνει αντίδραση και… διπλό στην Ποντγκόριτσα η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται απόψε με το Μαυροβούνιο (20:00) για την τέταρτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Η γαλανόλευκη ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο (67-65) και θέλει «εκδίκηση» για να βελτιώσει το ρεκόρ της στον όμιλό της.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ήττα από το Μαυροβούνιο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υποχώρησε στο 2-1, έχοντας το ίδιο ρεκόρ με την αποψινή μας αντίπαλο, αλλά και την Πορτογαλία, ενώ στην τελευταία θέση του ομίλου βρίσκεται η Ρουμανία με το αρνητικό 0-3.

Δεν παίζει ο Ρογκαβόπουλος, πώς θα παραταχθεί η Εθνική

Σχετικά με τις απουσίες, εκτός έχει τεθεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με ενοχλήσεις στη γάμπα και τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Νετζήπογλου, Κακλαμανάκης.

Δηλώσεις του Γιαννούλη Λαρεντζάκη

«Θα δείξουμε οπωσδήποτε καλύτερο πρόσωπο και περισσότερη χημεία. Ήρθαν παιδιά, που λόγω των υποχρεώσεων στην Ευρωλίγκα δεν είχαν κάνει καμία προπόνηση, όμως τώρα που θα είμαστε όλοι μαζί αυτές τις μέρες, θα καταφέρουμε να εμφανιστούμε πιο συμπαγείς στην Ποντγκόριτσα»