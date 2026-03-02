Βραβεία Σεζάρ και θεωρίες περί σωσία: Τελικά πήγε ή όχι ο Τζιμ Κάρεϊ στην τελετή;

Μια απίθανη θεωρία περί… σωσία κατάφερε να επισκιάσει, έστω και για λίγο, τη βραδιά που ο Τζιμ Κάρεϊ τιμήθηκε στο Παρίσι με το τιμητικό Σεζάρ. Κι όμως, το γεγονός ότι κάποιοι πίστεψαν πως στη σκηνή δεν βρισκόταν ο ίδιος αλλά ένας «κλώνος» του, λέει ίσως περισσότερα για τη μυθική διάσταση που έχουν πάρει οι ρόλοι του σε ταινίες όπως το «The Truman Show» και το «The Mask» παρά για την ίδια την τελετή.

Η ανάρτηση που πυροδότησε τις φήμες

Ο Καναδός σταρ εμφανίστηκε κανονικά στην απονομή της 26ης Φεβρουαρίου, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του, και εκφώνησε έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό λόγο. Παρ’ όλα αυτά, οι ψίθυροι περί «απάτης» φούντωσαν όταν ο drag performer Αλέξις Στόουν ανήρτησε στο Instagram ότι εκείνος υποδύθηκε τον Κάρεϊ εκείνο το βράδυ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με προσθετικά και περούκα που παρέπεμπαν στην εμφάνιση του ηθοποιού.

Η ξεκάθαρη απάντηση των Σεζάρ

Ο γενικός διευθυντής των βραβείων Σεζάρ, Γκρεγκορί Κολιέ, έσπευσε να βάλει τέλος στη σεναριολογία. Όπως υπογράμμισε, η παρουσία του Κάρεϊ — ο οποίος διαδέχθηκε την Τζούλια Ρόμπερτς στη λίστα των τιμώμενων με το τιμητικό βραβείο — ήταν απολύτως αυθεντική και αποτέλεσε «ιστορική στιγμή» για τον θεσμό.

Σε δήλωσή του στο Variety, ο Κολιέ χαρακτήρισε τις φήμες «ανύπαρκτο ζήτημα» και αποκάλυψε ότι η βράβευση είχε οργανωθεί πολλούς μήνες πριν.

Οκτώ μήνες προετοιμασίας και λόγος στα γαλλικά

«Η επίσκεψη του Τζιμ Κάρεϊ είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι. Ήταν βαθιά συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας. Για οκτώ μήνες είχαμε διαρκείς και δημιουργικές συζητήσεις. Δούλεψε τον λόγο του στα γαλλικά επί μήνες, ρωτώντας με για την ακριβή προφορά λέξεων», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ηθοποιός ταξίδεψε στο Παρίσι με τη σύντροφό του, την κόρη του, τον εγγονό του, 12 στενούς φίλους και συγγενείς, καθώς και τον επί χρόνια εκπρόσωπό του. Στην τελετή βρέθηκε και ο παλιός του φίλος Μισέλ Γκοντρί, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε μία ταινία και δύο σειρές.

«Για μένα, δεν τίθεται καν θέμα. Θυμάμαι μόνο τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη, την ευγένεια και την κομψότητά του», πρόσθεσε ο Κολιέ.

Οι ρίζες του και η συγκινητική αναφορά στον πατέρα του

Η επιλογή του Κάρεϊ να μιλήσει στα γαλλικά συγκίνησε την αφρόκρεμα του γαλλικού σινεμά, που τον καταχειροκρότησε όρθια. Στον λόγο του αναφέρθηκε και στις ρίζες του, αποκαλύπτοντας ότι περίπου πριν από 300 χρόνια ο πρόγονός του, Μαρκ-Φρανσουά Καρέ, γεννήθηκε στο Σεν Μαλό της Γαλλίας πριν μεταναστεύσει στον Καναδά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον πατέρα του, Πέρσι Τζόζεφ Κάρεϊ, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πιο αστείο άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ», τον άνθρωπο που του δίδαξε την αξία της αγάπης, της γενναιοδωρίας και του γέλιου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, Γάλλοι καλλιτέχνες απέτισαν φόρο τιμής στον ηθοποιό. Ο παρουσιαστής Μπενζαμέν Λαβέρν άνοιξε την τελετή με ένα εντυπωσιακό μουσικό νούμερο εμπνευσμένο από το «The Mask», εμφανιζόμενος με το χαρακτηριστικό κίτρινο κοστούμι και μιμούμενος το εκρηκτικό του ύφος.