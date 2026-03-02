Βίκυ Παπαδοπούλου: Γέννησε πριν λίγες ημέρες – Το φύλο του νεογέννητου

Ο Θάνος Τοκάκης και η Βίκυ Παπαδοπούλου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μετά από πολλά χρόνια κοινής ζωής. Είναι παντρεμένοι από τον Σεπτέμβριο του 2017, όποτε και είχαν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στην Πάτμο, τόπο καταγωγής της ηθοποιού.

Βίκυ Παπαδοπούλου: Το φύλο του μώρου

Το ζευγάρι, που επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, απέκτησε ένα υγιές αγοράκι και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπή Buongiorno του MEGA και του Άρη Καβατζίκη, η 44χρονη ηθοποιός Βίκυ Παπαδοπούλου γέννησε πριν λίγες ημέρες ένα αγοράκι και πλέον έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους.

Το ζευγάρι κράτησε για μια ακόμη φορά χαμηλούς τόνους και επέλεξε να ζήσει αυτή τη στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η εγκυμοσύνη που κρατήθηκε κρυφή

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήταν στα τέλη Ιανουαρίου του 2025, όποτε έκανε επίσημη πρεμιέρα η παράσταση Βαρόνος Φ.

Η Βίκυ Παπαδοπούλου είχε απολαύσει επί σκηνής τον σύζυγό της και το ζευγάρι είχε ποζάρει χαμογελαστό μετά την πρεμιέρα.

Η επιθυμία για μητρότητα

«Αν έρθει ένα παιδάκι, νομίζω ξέρουμε πολύ καλά ποια θα είναι η φάση. Εγώ θα είμαι υπερπροστατευτική και πολύ αγαπησιάρα και ο Θάνος θα γκρινιάζει. Έχουμε ένα σκυλάκι, εμείς τώρα, και οι ρόλοι έχουν μοιραστεί», είχε πει η ηθοποιός σε κοινή συνέντευξη με τον σύζυγό της στην ΕΡΤ, το 2021.