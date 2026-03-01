Ιράν: Μέσω Αζερμπαϊτζάν εγκαταλείπουν τη χώρα 500 Ρώσοι
Oδηγίες να βρουν ασφαλείς τοποθεσίες από την ρωσική πρεσβεία.
Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει ωθήσει εκατοντάδες ξένους υπηκόους να αναζητούν έξοδο διαφυγής από τη χώρα. Όπως έγινε γνωστό σήμερα από τη ρωσική πρεσβεία στο Μπακού, περίπου 500 ρώσοι πολίτες είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν.
«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Αζερμπαϊτζάν για τη βοήθειά του, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εξέτασης ζητημάτων που σχετίζονται με την έκδοση αδειών διέλευσης των συνόρων», αναφέρει σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Telegram.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στους Ρώσους που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν να μετακινηθούν σε ασφαλείς τοποθεσίες ή να εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ιρανικού καθεστώτος και των αντιποίνων της Τεχεράνης.
