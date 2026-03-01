Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το περιοδικό Der Spiegel.
Όλες οι επιθέσεις εξουδετερώθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ ένας Αμερικανός στρατιώτης τραυματίστηκε από θραύσματα. Κανένας Γερμανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.
Βίντεο από τη βάση στο Ιράκ:
🇺🇸/🇮🇶/🇮🇷 NEW: The U.S. base in Erbil, Iraqi Kurdistan, after being targeted by Iranian ballistic missiles and Iraqi Resistance drones
— TheGlobalDecoder (@TGD_06) March 1, 2026
Multiple loud explosions heard in #Erbil this evening. Videos circulating on Social media suggest that some of the drones hit their targets at the US military base inside there airport. An Iraqi Islamic resistance group called «Ashab Al-Kahf» أصحاب الكهف claimed the attack.
— Hoshang Waziri هوشنك وزيري (@HoWaziri) March 1, 2026
The U.S. base in Erbil was hit, causing extensive damage.
— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 1, 2026
Smoke is still rising from Erbil airport – 09:44 PM
— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) March 1, 2026
Σύμφωνα με το περιοδικό, επρόκειτο για την πολυεθνική βάση κοντά στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ και τη γερμανική στρατιωτική βάση στο αλ-Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία.
Τις επιθέσεις εξαπέλυσε η φιλοϊρανική ιρακινή οργάνωση «Saraya Awliya al-Dam», η οποία μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη με ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για «αντίποινα στη δολοφονία» του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Το Spiegel αναφέρει ακόμη ότι η Bundeswehr είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επιθέσεων από το Ιράν εναντίον των βάσεών της στην περιοχή.
Ειδικά στο βόρειο Ιράκ, όπου οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν την εκπαίδευση των τοπικών κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας Πεσμεργκά, το γερμανικό προσωπικό μειώθηκε στο ελάχιστο, ενώ μόλις αυτό καταστεί ασφαλές, θα μειωθεί και ο αριθμός των Γερμανών στρατιωτών στην Ιορδανία.
