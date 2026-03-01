Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να παίζουμε επιθετικά και όχι παθητικά»
Ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα αλλά όχι και με τη συνολική εικόνα της ομάδας του, δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2.
- Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
- Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
- Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Ο Ολυμπιακός πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 2-1 για την 23η αγωνιστική της Super League, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού εξέφρασε τα παράπονά του για την εικόνα της ομάδας του στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
Για το αν ο Μαρτίνς ή ο Ελ Κααμπί ήταν ο MVP: «Η αλήθεια είναι πως σήμερα σκοράραμε δύο γκολ. Κυριαρχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο αλλά δυσκολευτήκαμε να σκοράρουμε. Δεν στέκομαι σε ποιον τα έβαλε, ούτε ποιος τα έφτιαξε αλλά στέκομαι σε ποιον ρίσκαρε. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα στα τελευταία λεπτά, πρέπει να παίζουμε επιθετικά και όχι παθητικά».
Για το ερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είπε: «Πρέπει να δούμε το παιχνίδι όπως όλα τα υπόλοιπα, να μην κάνουμε καινούργια πράγματα που δεν μας βγαίνουν. Γνωρίζουμε πως ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, πρέπει να τον πιέσουμε ψηλά, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κυριαρχήσουμε».
- ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
- Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1: Αφεντικά στο Λονδίνο και φουλ για τον τίτλο οι «κανονιέρηδες»
- Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
- Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
- Βράζει ο Βόλος με τον Τσιμεντερίδη, για επιθετικό φάουλ στο 2-2 (pic)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Βόλος – ΑΕΚ
- Βαλένθια-Οσασούνα 1-0: Βήμα παραμονής οι «νυχτερίδες» με… όπλο την έδρα τους
- Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Ο Ρέλβας κράτησε «όρθια» την «Ένωση» στο 90+8′ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις