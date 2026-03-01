Νέα Μάκρη: Νεκρός 12χρονος αθλητής από εγκεφαλική εμβολή

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Νέα Μάκρη μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός 12χρονου. Το παιδί, που ήταν αθλητής του Αστέρα Νέας Μάκρης, έφυγε από τη ζωή από εγκεφαλική εμβολή.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σύλλογος του Αστέρα Νέας Μάκρης, ενημερώνοντας παράλληλα πως οι προπονήσεις των Ακαδημιών τη Δευτέρα (2/3) δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους.

«Με ανείπωτη θλίψη η οικογένεια του Αστέρα αποχαιρετά τον μικρό πρώην αθλητή μας Βασίλη ο οποίος έφυγε από τη ζωή με εγκεφαλική εμβολή. Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία του Βασίλη μπορούν να παρευρεθούν στο Κοιμητήριο Αργυρούπολης στις 15.00 μ.μ. Οι προπονήσεις των Ακαδημιών την Δευτέρα 2/3 δεν θα γίνουν ως ένδειξη πένθους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η ανάρτηση του Αστέρα Νέας Μάκρης

Τι είναι η εγκεφαλική εμβολή

Η εγκεφαλική εμβολή, είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση που συμβαίνει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου φράσσεται από κάποιο «έμβολο», δηλαδή ένα κομμάτι αίματος, λίπους, αέρα ή άλλου υλικού που μεταφέρεται από άλλη περιοχή του σώματος.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματά η ροή του αίματος σε μια περιοχή του εγκεφάλου, με συνέπεια τα κύτταρα εκεί να μην λαμβάνουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο ή ακόμα και θάνατο.