Η ΕΕ είναι έτοιμη να παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο δασμολογικό του πρόγραμμα.

Οι κύριες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνουν ότι θα αναστείλουν τις νομοθετικές εργασίες για την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας τη Δευτέρα, λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη χρήση του νόμου περί έκτακτης ανάγκης από τον Τραμπ για την επιβολή των λεγόμενων αμοιβαίων δασμών σε όλο τον κόσμο.

Η Ζέλιανα Ζόβκο, επικεφαλής διαπραγματευτής για το εμπόριο στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Bloomberg ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή» παρά να καθυστερήσουμε τη διαδικασία έγκρισης για να επιδιώξουμε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση.

Η στάση των κομμάτων

Η κεντροδεξιά Ομάδα του ΕΛΚ, η οποία είναι το μεγαλύτερο πολιτικό μπλοκ στο κοινοβούλιο, μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες και την ομάδα Φιλελευθέρων Renew αναμένεται να υποστηρίξουν το πάγωμα της διαδικασίας.

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του κοινοβουλίου, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση αργότερα τη Δευτέρα για να επανεκτιμήσει τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ.

Δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να καθυστερήσει τις εργασίες για τη συμφωνία εμπορίου μέχρι η ΕΕ να λάβει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τους νέους δασμούς.

Η ανακοίνωση του Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να επιβάλει δασμούς 15% με άλλη νομική βάση, προκάλεσε πολλά αναπάντητα ερωτήματα αναπάντητα για τους Αμερικανούς εμπορικούς εταίρους, προκαλώντας περισσότερες οικονομικές αναταραχές και αβεβαιότητα σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ.

Οι νομοθέτες της ΕΕ πάγωσαν τη διαδικασία έγκρισης άλλη μια φορά στο παρελθόν, αφού ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Μονόπλευρη συμφωνία

Η συμφωνία που συνήφθη το περασμένο καλοκαίρι μεταξύ του Τραμπ και της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβλέπεται να επιβάλει δασμολογικό συντελεστή 15% στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ και να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν επίσης να επιβάλουν δασμό 50% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Η ΕΕ δέχτηκε τη μονόπλευρη συμφωνία με την ελπίδα να αποφύγει έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον και να διατηρήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία. Το Κοινοβούλιο είχε ως στόχο να επικυρώσει τη συμφωνία τον Μάρτιο.