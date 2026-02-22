newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
ΗΠΑ: Οι εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους «θα εξακολουθήσουν να ισχύουν» – Δηλώσεις Γκριρ
Διεθνής Οικονομία 22 Φεβρουαρίου 2026, 19:47

ΗΠΑ: Οι εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους «θα εξακολουθήσουν να ισχύουν» – Δηλώσεις Γκριρ

Ο αντιπρόσωπος για το Εμπόριο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ μίλησε μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους

Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε σήμερα ότι αναμένει πως οι εμπορικές συμφωνίες που σύναψαν οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και άλλες χώρες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Το θέμα είναι να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα»

«Συζητάμε ενεργά (σ.σ. με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ). Θέλουμε να κατανοήσουν ότι αυτές οι συμφωνίες θα είναι καλές συμφωνίες. Υπολογίζουμε να τις τηρήσουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι εταίροι μας θα τις τηρήσουν» είπε ο Γκριρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Μιλώντας εξάλλου στη συνέχεια στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC διευκρίνισε ότι η συνάντηση που θα έχουν τον Απρίλιο ο Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ δεν έχει ως στόχο «να αντιπαρατεθούν στο θέμα των εμπορικών συναλλαγών».

«Το θέμα είναι να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα, να διασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας και θα αγοράσουν αμερικανικά προϊόντα, αγροτικά, (αεροσκάφη) Boeing και άλλα και να διασφαλίσουμε ότι θα μας στείλουν τις σπάνιες γαίες που χρειαζόμαστε», εξήγησε. «Αν υπάρχουν περαιτέρω σημεία συμφωνίας, θα τα βρούμε», διαβεβαίωσε.

Οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ έχουν επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε μέρος των δασμών του Τραμπ

Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε την Παρασκευή ένα μεγάλο μέρος των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ επικαλούμενος έναν νόμο του 1977 (IEEPA) και επιτρέπει, θεωρητικά, στην εκτελεστική εξουσία, να παρεμβαίνει στον οικονομικό τομέα χωρίς να λάβει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον διαπιστώνει ότι υπάρχει «έκτακτη οικονομική ανάγκη». Η πλειοψηφία των δικαστών ωστόσο έκρινε ότι το Κογκρέσο θα έπρεπε να δώσει το «πράσινο φως» για την επιβολή δασμών.

Αμέσως, ο Τραμπ υπέγραψε ένα νέο διάταγμα επιβάλλοντας έναν παγκόσμιο δασμό ύψους 10% –που το Σάββατο τον ανέβασε στο 15%– που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου, για 150 ημέρες, με μερικές εξαιρέσεις.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι, με το πέρασμα του χρόνου, το Κογκρέσο μεταβίβασε τεράστιες εξουσίες στον πρόεδρο σε ό,τι αφορά τους δασμούς» ισχυρίστηκε ο Γκριρ παραδεχόμενος ότι τα άλλα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο Λευκός Οίκος δεν προσφέρουν «την ίδια ευελιξία» με τον νόμο IEEPA.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

World
Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του
Ελλάδα 22.02.26

Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άρσεναλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»
Ελλάδα 22.02.26

Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

Σύνταξη
