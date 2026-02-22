Ολυμπιακός – Αθηναϊκός 75-85: Πήραν το ντέρμπι οι φιλοξενούμενες

Ο Αθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 85-75 στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Α1 του εγχώριου πρωταθλήματος γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες παρατάχθηκαν χωρίς τις Γούλφλοκ και Χριστινάκη, απουσίες που εκμεταλλεύτηκε ο Αθηναϊκός για να πάρει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός πάλεψε με την ομάδα του Βύρωνα και οι Ερυθρόλευκες κυνηγούσαν τις φιλοξενούμενες στο σκορ, ενώ το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με προβάδισμα του Αθηναϊκού για το 41-48.

Οι παίκτριες της Δρακάκη μπήκαν με πατημένο το… γκάζι στο δεύτερο μέρος και έτρεξαν ένα επιμέρους 8-0 στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Ωστόσο, ο Αθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ολυμπιακό και χάρη στους πόντους των Ράτζα και Παρκς, η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 60-66 υπέρ των φιλοξενούμενων. Στο φινάλε, ο Αθηναϊκός μπήκε με αυτοπεποίθηση στην τελευταία περίοδο και διεύρυνε το προβάδισμά του, με την αναμέτρηση να ολοκληρώνεται με το τελικό 85-75.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 14(2), Νικολοπούλου 2, Καρλάφτη 16(2), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα 2, Μπενέκη, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα

Αθηναϊκός (Στέλλα Καλτσίδου): Ράτζα 10, Τσινέκε 7, Σταμάτη 5(1), Παυλοπούλου 14(3), Λούκα 2, Τάντιτς 4, Πρινς 18(3), Παρκς 8(1), Ανίγκουε 8, Χρίστοβα 9

«Δώσαμε τα πάντα»

Δηλώσεις:

Φρόσω Δρακάκη: «Παίζαμε με μία πάρα πολύ καλή ομάδα, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικές. Είμαι πολύ περήφανη για τις παίκτριες μου, για την προσπάθειά τους, για την ενέργεια που έβγαλαν στο παρκέ, για το γεγονός ότι δεν επηρεάζονται από τις απουσίες μας. Σήμερα, είχαμε δύο πολύ σημαντικές απουσίες, όμως οι αθλήτριές μου έδωσαν τα πάντα. Είμαι πολύ περήφανη για τις αθλήτριές μου».