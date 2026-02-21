newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατέληξε το δίχρονο αγοράκι από την Ιταλία που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 14:14

Κατέληξε το δίχρονο αγοράκι από την Ιταλία που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά

Ένα μικρό αγόρι στην Ιταλία που έλαβε μια ελαττωματική καρδιά από δωρητή πέθανε, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Spotlight

Ο μικρός Ντομένικο από την Ιταλίαπέθανε στα δύο του χρόνια λίγο πριν τις 09:30 τοπική ώρα το Σάββατο, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντέσκο Πετρούτσι στους δημοσιογράφους.

Το νοσοκομείο Monaldi, όπου νοσηλευόταν, ανέφερε ότι υπέστη «ξαφνική και μη αναστρέψιμη επιδείνωση της κλινικής του κατάστασης».

Η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στον Ντομένικο στα τέλη Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε μέσα σε ξηρό πάγο, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στους ιστούς.

Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για το περιστατικό και έξι γιατροί τέθηκαν υπό επίσημη εξέταση σε μια υπόθεση που προκάλεσε οργή στην Ιταλία.

Ο Πετρούτσι δήλωσε ότι το όργανο έφτασε «καμένο από κρυοπαγήματα» μετά τη μεταφορά του σε απόσταση 800 χλμ. από το Μπολτσάνο στη Νάπολη σε ακατάλληλο δοχείο μαζί με τον πάγο, χωρίς θερμόμετρο για να προειδοποιήσει την ιατρική ομάδα για τη χαμηλή θερμοκρασία.

Ο δύο ετών μικρός βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη στη Νάπολη για σχεδόν δύο μήνες.

Μάλιστα η μητέρα του, Πατρίτσια Μερκολίνο, είχε απευθύνει έκκληση στον Πάπα να βοηθήσει τον γιο της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «όλη η Ιταλία θρηνεί τον χαμό του μικρού Ντομένικο, ενός πολεμιστή που δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Έγραψε στο X:

«Εκ μέρους μου και της κυβέρνησης, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη βαθιά μου συμπάθεια στη μητέρα του Πατρίτσια, τον πατέρα του Αντόνιο και όλους τους αγαπημένους του.

Είμαι βέβαιη ότι οι αρμόδιες αρχές θα ρίξουν πλήρες φως σε αυτό το τρομερό περιστατικό».

«Η ώρα της ευθύνης»

Την Τετάρτη, μια ομάδα παιδιατρικών ειδικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση του Ντομένικο «δεν ήταν συμβατή» με άλλη μεταμόσχευση.

Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η παρατεταμένη χρήση του συστήματος υποστήριξης της ζωής θα μπορούσε να έχει βλάψει τους πνεύμονες, το συκώτι και τα νεφρά του.

Ο Πετρούτσι είπε ότι εκείνη την εποχή η οικογένεια ήθελε να δει όλα τα σχετικά ιατρικά αρχεία:

«Αν ο χρόνος της ελπίδας έχει τελειώσει, τότε έχει αρχίσει ο χρόνος της ευθύνης».

Ο υπουργός Υγείας της Ιταλίας, Οράτζιο Σιλάτσι, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίσουμε τι συνέβη».

«Το οφείλουμε στο παιδί, στην οικογένεια, αλλά και σε όλους τους Ιταλούς».

«Έχουμε ένα εξαιρετικό εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει καταφέρει να χειριστεί και σχεδόν πάντα να επιλύσει πολύπλοκες καταστάσεις. Επομένως, πιστεύω ότι οι πολίτες δεν πρέπει να χάσουν την πίστη τους».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Αγκαλιάζοντας το “soft living”: 9 πρωινές συνήθειες που θα κάνουν τη μέρα σας ομορφότερη

Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις
Κόσμος 21.02.26

Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο για εσωτερική επισκόπηση τις επόμενες ημέρες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι «καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 21.02.26

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης
Οι τελευταίες πληροφορίες 21.02.26

Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές στην Αυστρία λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης

Την τελευταία εβδομάδα οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια στην Αυστρία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 21.02.26

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»

Χορηγοί, εισιτήρια και merchandising ξεπερνούν τις προσδοκίες, όμως για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός των 1,7 δισ. ευρώ καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος της δημόσιας χρηματοδότησης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Περιοδεία στο Παγκράτι 21.02.26

Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα για τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;
ΠΑΣΟΚ 21.02.26

Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδος - Κύπρου

Σύνταξη
Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους
Οι προτάσεις 21.02.26

Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις
Κόσμος 21.02.26

Το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, ενώ ο Τραμπ προειδοποιεί για στρατιωτικές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δηλώνει ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο για εσωτερική επισκόπηση τις επόμενες ημέρες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι «καλύτερα να διαπραγματευτούν μια δίκαιη συμφωνία»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Clock Ticks as Greece Hits 53% of EU Recovery Goals
English edition 21.02.26

Clock Ticks as Greece Hits 53% of EU Recovery Goals

With the Recovery and Resilience Facility expiring in August, Athens faces mounting pressure to finalize reforms and investment milestones while maintaining its position among the EU’s top fund absorbers

Σύνταξη
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ παραπόνων για επίλυση – Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων
Σε 2 χρόνια 21.02.26

Ρεκόρ παραπόνων προς επίλυση στον δήμο Θεσσαλονίκης - Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν το 2024 και το 2025 προς τη διοίκηση Αγγελούδη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» και τηλεφωνικά στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» ξεπέρασαν τα 128.500

Σύνταξη
Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο
Πώς δρούσαν 21.02.26

Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
Δήλωση Τσουκαλά 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε πυρά κατά του υπουργού Υγείας με αφορμή βίντεο που τον δείχνει να απειλεί δεμένο πισθάγκωνα γιατρό του ΕΣΥ

Σύνταξη
Το ταϊμ άουτ της ντροπής
Βόλεϊ Γυναικών 21.02.26

Το ταϊμ άουτ της ντροπής

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα στο βόλεϊ γυναικών προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, όταν σε τάιμ άουτ απευθύνθηκε στις παίκτριές του με χυδαίο και προσβλητικό λεξιλόγιο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου
Bundesliga 21.02.26

Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου

Οι φίλαθλοι του Αμβούργου γίνονται ιδιοκτήτες με 887 ευρώ - Το HSV Supporters Trust αλλάζει τα δεδομένα στο γερμανικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρήτη – Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι
Κρήτη 21.02.26 Upd: 14:05

Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι

Οι διασωθέντες μετανάστες από το περιστατικό νότια του Ηρακλείου, στην Κρήτη είναι 20. Συνεχίζεται η επιχείρηση, ενώ καταγράφηκε δεύτερο καράβι με 67 άτομα στην ίδια περιοχή

Σύνταξη
Λήμνος: Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία – Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Λήμνος 21.02.26

Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία - Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, σπίτια, γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Λήμνο

Σύνταξη
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Euroleague 21.02.26

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
Φως στο Τούνελ 21.02.26

«Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου

«Δικαίωση» είναι η λέξη που επαναλαμβάνει ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» μετά την ποινική δίωξη εις βάρος της Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σύνταξη
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 21.02.26

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο