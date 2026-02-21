Κατέληξε το δίχρονο αγοράκι από την Ιταλία που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά

Ο μικρός Ντομένικο από την Ιταλίαπέθανε στα δύο του χρόνια λίγο πριν τις 09:30 τοπική ώρα το Σάββατο, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντέσκο Πετρούτσι στους δημοσιογράφους.

Το νοσοκομείο Monaldi, όπου νοσηλευόταν, ανέφερε ότι υπέστη «ξαφνική και μη αναστρέψιμη επιδείνωση της κλινικής του κατάστασης».

Η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στον Ντομένικο στα τέλη Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε μέσα σε ξηρό πάγο, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στους ιστούς.

Οι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για το περιστατικό και έξι γιατροί τέθηκαν υπό επίσημη εξέταση σε μια υπόθεση που προκάλεσε οργή στην Ιταλία.

Ο Πετρούτσι δήλωσε ότι το όργανο έφτασε «καμένο από κρυοπαγήματα» μετά τη μεταφορά του σε απόσταση 800 χλμ. από το Μπολτσάνο στη Νάπολη σε ακατάλληλο δοχείο μαζί με τον πάγο, χωρίς θερμόμετρο για να προειδοποιήσει την ιατρική ομάδα για τη χαμηλή θερμοκρασία.

Il piccolo Domenico non c’è più. Ho ricevuto questa toccante lettera che voglio condividere 👇https://t.co/0tjvNB6gEs — Nicola Porro (@NicolaPorro) February 21, 2026

Ο δύο ετών μικρός βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη στη Νάπολη για σχεδόν δύο μήνες.

Μάλιστα η μητέρα του, Πατρίτσια Μερκολίνο, είχε απευθύνει έκκληση στον Πάπα να βοηθήσει τον γιο της.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι «όλη η Ιταλία θρηνεί τον χαμό του μικρού Ντομένικο, ενός πολεμιστή που δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Έγραψε στο X:

«Εκ μέρους μου και της κυβέρνησης, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη βαθιά μου συμπάθεια στη μητέρα του Πατρίτσια, τον πατέρα του Αντόνιο και όλους τους αγαπημένους του.

Είμαι βέβαιη ότι οι αρμόδιες αρχές θα ρίξουν πλήρες φως σε αυτό το τρομερό περιστατικό».

«Η ώρα της ευθύνης»

Την Τετάρτη, μια ομάδα παιδιατρικών ειδικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση του Ντομένικο «δεν ήταν συμβατή» με άλλη μεταμόσχευση.

#Domenico Ciao Leoncino riposa in pace e gioca con gli angioletti come te👼👶👼❤🙏🙏❤😇😇 — porsienna (@porsienna) February 21, 2026

Οι γιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η παρατεταμένη χρήση του συστήματος υποστήριξης της ζωής θα μπορούσε να έχει βλάψει τους πνεύμονες, το συκώτι και τα νεφρά του.

Ο Πετρούτσι είπε ότι εκείνη την εποχή η οικογένεια ήθελε να δει όλα τα σχετικά ιατρικά αρχεία:

«Αν ο χρόνος της ελπίδας έχει τελειώσει, τότε έχει αρχίσει ο χρόνος της ευθύνης».

Ο υπουργός Υγείας της Ιταλίας, Οράτζιο Σιλάτσι, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίσουμε τι συνέβη».

«Το οφείλουμε στο παιδί, στην οικογένεια, αλλά και σε όλους τους Ιταλούς».

«Έχουμε ένα εξαιρετικό εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έχει καταφέρει να χειριστεί και σχεδόν πάντα να επιλύσει πολύπλοκες καταστάσεις. Επομένως, πιστεύω ότι οι πολίτες δεν πρέπει να χάσουν την πίστη τους».