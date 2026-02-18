Ιταλία: Δίχρονος κινδυνεύει να πεθάνει γιατί του μεταμόσχευσαν κατεστραμμένη καρδιά – Δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα
Υπενθυμίζεται ότι στον Τομάζο, στις 23 Δεκεμβρίου του 2025, είχε μεταμοσχευθεί καρδιά δότη
Ιατρικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη αποφάσισε ότι ο Τομάζο – το αγοράκι των δύο ετών στο οποίο πριν από σχεδόν δύο μήνες μεταμοσχεύθηκε καταστραμμένη καρδιά – δεν μπορεί να υποβληθεί σε νέα μεταμόσχευση.
Στην ιατρικό συμβούλιο συμμετείχαν πεπειραμένοι καρδιοχειρουργοί από όλη την Ιταλία και εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας της Ρώμης. «Υπό το φως των τελευταίων εκτιμήσεων και των εργαστηριακών εξετάσεων, αποφασίστηκε ότι η όλη κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν είναι συμβατή με νέα μεταμόσχευση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου Μονάλντι της Νάπολης, όπου συνεδρίασαν οι ειδικοί.
Υπενθυμίζεται ότι στον Τομάζο, στις 23 Δεκεμβρίου του 2025, είχε μεταμοσχευθεί καρδιά δότη, η οποία είχε υποστεί σοβαρή ζημιά κατά τη μεταφορά, από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι το νοσοκομείο Μονάλντι, στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου.
Τα μέχρι τώρα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος, αντί για κανονικό, και ότι το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε μέσα σε ένα πλαστικό κουτί, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο για να εγγυηθεί τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, όταν κατάλαβαν ότι το μόσχευμα ήταν κατεστραμμένο, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν ούτως ή άλλως στην μεταμόσχευση διότι είχαν ήδη προχωρήσει στην αφαίρεση της καρδιάς του δίχρονου αγοριού.
Ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου παιδιού δήλωσε ότι η μητέρα του Τομάζο – η οποία τις ημέρες αυτές κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσει να σωθεί το παιδί της – «αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ιδέα ότι ο μικρός δεν θα καταφέρει».
