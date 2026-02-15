Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού
Έκκληση στον Πάπα Λέοντα να τη βοηθήσει, απηύθυνε η μητέρα του δίχρονου παιδιού από την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης στο οποίο πριν από ενάμιση μήνα μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά.
Η τραγική ιστορία αποκαλύφθηκε σε όλη της τη διάσταση από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου Μονάλντι
Ο οργανισμός του μικρού έχει υποστεί σοβαρές συνέπειες εξαιτίας αυτού και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βλάβη στο ήπαρ είναι μεγάλη.
Η μητέρα του παιδιού ζητά να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μπορέσει να γίνει νέα μεταμόσχευση.
Οι γιατροί είναι διχασμένοι ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησής της: οι ειδικοί του παιδιατρικού νοσοκομείου Μπαμπίν Τζεζού της Ρώμης θεωρούν ότι δεν υφίστανται τα αναγκαία περιθώρια, ενώ στο νοσοκομείο Μονάλντι την Νάπολης -όπου μεταμοσχεύθηκε η κατεστραμμένη καρδιά- είναι της άποψης ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες ελπίδες.
Συνεχίζεται η έρευνα για το πώς μεταφέρθηκε η καρδιά
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο μεταξύ, συνεχίζεται η εισαγγελική έρευνα η οποία εξετάζει εάν έξι γιατροί και νοσηλευτές που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία της μεταμόσχευσης σεβάστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο και πιθανώς μέσα σε ένα απλό κουτί, το οποίο δεν εγγυήθηκε τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας.
Η τραγική αυτή ιστορία, τέλος, σύμφωνα με τη μητέρα του μικρού, αποκαλύφθηκε σε όλη της τη διάσταση από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου Μονάλντι.
