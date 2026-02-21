Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

Στο ζήτημα του καλωδίου Ελλάδος – Κύπρου επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ζητώντας, μέσω δήλωσης του Κώστα Τσουκαλά, από την κυβέρνηση να απαντήσει αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Όπως τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, «έπειτα από πολυήμερη και ανεξήγητη σιωπή του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις δηλώσεις του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος στοχοποίησε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιάννης Αντωνίου, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Έλληνα υφυπουργού».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συμπληρώνει πως «σύμφωνα με όσα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και στον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, οι συζητήσεις για την υλοποίηση του έργου γίνονται σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς οι αναγκαίες έρευνες πριν δύο χρόνια, στα ανοικτά της Κάσου, δεν ολοκληρώθηκαν και ως εκ τούτου λείπουν τα τεχνικά δεδομένα που θα καθόριζαν το ακριβές κόστος της επένδυσης».

Κατά τον ίδιο, «όσα είπε ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εκπεφρασμένη θέση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, που έχει δηλώσει από τον Ιούλιο του 2024 πως το πρόγραμμα έρευνας ολοκληρώθηκε προσηκόντως, αλλά και την ατμόσφαιρα δημόσιας αντιπαράθεσης Αθήνας-Λευκωσίας που διαμορφώθηκε το 2025 και ελαφρά τη καρδία συντήρησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης με τους πρόσφατους ισχυρισμούς του».

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις»

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι όλα αυτά είναι «για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για το οποίο λίγες ημέρες πριν ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Γιόργκενσεν, απαντώντας στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, επιβεβαίωσε την οικονομική και γεωπολιτική στήριξη της ΕΕ, έναντι ενεργειών και αμφισβητήσεων και από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία».

Ζητεί από την κυβέρνηση «να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου» και διερωτάται «ποια είναι η θέση της για τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, που επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στην Κύπρο; Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;».