Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Ιανουαρίου 2026

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ένα βήμα πριν το «μπλακ άουτ» βρίσκεται το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των δύο αρχηγών των κρατών Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη για τη δέσμευση τους στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Great Sea Interconnector (GSI) αλλά και με τις τελευταίες αναγγελίες τους περί εισόδου επενδυτών στο έργο, εντούτοις στην πράξη η Λευκωσία κάνει ότι μπορεί ώστε το project να παραμείνει στα συρτάρια.

Η τηλεδιάσκεψη Κομισιόν, ΡΑΑΕΥ, ΡΑΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, σήμερα πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δύο Ρυθμιστών της Ελλάδας (ΡΑΑΕΥ) και της Κύπρου (ΡΑΕΚ) αλλά και του φορέα υλοποίησης του έργου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, του ΑΔΜΗΕ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, η σύσκεψη διοργανώθηκε από την Κομισιόν, στο πλαίσιο της ευθύνης που έχει για την υλοποίηση των έργων στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, των projects που έχουν χαρακτηριστεί και ως έργα Κοινού Ενδιαφέροντος.

Το μήνυμα της Κομισιόν για τις μελέτες στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Πηγές των Βρυξελλών που είναι σε θέση να γνωρίζουν το περιεχόμενο των συζητήσεων στην τηλεδιάσκεψη σημείωσαν ότι η Κομισιόν κατόπιν σχετικών διευκρινίσεων που ζητήθηκαν, επανέλαβε ότι δεν απαιτείται καμία επικαιροποίηση των μελετών για τον GSI. Μάλιστα στο σημείο αυτό οι Βρυξέλλες φέρονται να θύμισαν ότι το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως Κοινού Ενδιαφέροντος, ενώ και στο πρόσφατο Πακέτο για τα Δίκτυα (Grids Package) που ανακοίνωσε η Κομισιόν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου περιλαμβάνεται στις ενεργειακές λεωφόρους τις οποίες η Ε.Ε.

Η νέα αυτή σύσταση της Κομισιόν έρχεται επίσης σε αντιδιαστολή με τα όσα είχαν δηλώσει Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης για την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των μελετών του έργου ώστε να εισέλθουν επενδυτές.

Χωρίς δέσμευση για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ετέθησαν και οι εκκρεμότητες για την υλοποίηση του έργου για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου.

Εξετάστηκαν, λοιπόν, οι εκκρεμότητες με αυτές από την πλευρά του Ρυθμιστή της Κύπρου να είναι οι περισσότερες και σημαντικότερες. Η ΡΑΕΚ δεν έχει προχωρήσει την απόφαση για το έσοδο των 25 εκατ. ευρώ που αφορά στο 2025, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί και η ανάκτηση του εσόδου για το 2026 (άλλα 25 εκατ. ευρώ).

Πηγές αναφέρουν ότι η ΡΑΕΚ δεν δεσμεύτηκε καν για την απόφαση του εσόδου του 2025, ενώ μάλιστα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, φέρεται να αμφισβήτησε και το ποσό…

Σε εκρεμμότητα παραμένει και η σύμβαση παραχώρησης του έργου, αλλά και η αναγνώριση του opex/capex για το 2025.

Το χρονοδιάγραμμα του έργου

Στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκε στο τραπέζι και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Στον απόηχο και των πρόσφατων ανακοινώσεων της NEXANS, η οποία έκανε γνωστό ότι αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα του έργου και ιδίως ως προς την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της, η Κομισιόν κατέστησε σαφές στους Ρυθμιστές την ανάγκη επιτάχυνσης επίλυσης των εκκρεμοτήτων. Όσο καθυστερεί για παράδειγμα η απόφαση για το έσοδο τόσο αυξάνεται το ρίσκο της επένδυσης.

Με αυτά τα δεδομένα και πιο συγκεκριμένα με τη νέα αναβλητικότητα που επιδεικνύει η Λευκωσία όλα δείχνουν ότι το έργο μοιάζει στην παρούσα φάση απίθανο να προχωρήσει. Και ακόμη πιο απίθανο, να δημιουργηθούν οι συνθήκες επενδυτικής ασφάλειας για την τοποθέτηση κεφαλαίων από funds.

Πηγή: ΟΤ

