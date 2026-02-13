ΠΑΣΟΚ: Συμφωνεί η κυβέρνηση με την άποψη Θεοχάρη ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;
«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ και περιμένει απαντήσεις «για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση»
Τρία σημαντικά ερωτήματα θέτει το ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για τους λόγους που δεν ποντίστηκε – και εξακολουθεί να μην ποντίζεται – το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με αφορμή σχετικές δηλώσεις του ΥΦΥΠΕΞ, Χάρη Θεοχάρη, στο Mega, όπου ήταν καλεσμένος, και αντέδρασε στα λεγόμενα Θεοχάρη, και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς.
Όπως σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, «σε συνέντευξή του στο Mega ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε ότι οι αντιδράσεις για τη μη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης πριν ενάμιση χρόνο προέρχονται από την Κύπρο και όχι από την Τουρκία».
«Αυτό είναι το νέο δόγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο;», διερωτάται η Χαριλάου Τρικούπη και υπογραμμίζει: «Επιμένει ότι το καλώδιο δεν ποντίστηκε και δεν ποντίζεται διότι φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία;».
Σημειώνει, δε, χαρακτηριστικά αν η κυβέρνηση «αγνοεί ή κλείνει τα μάτια στην τουρκική προκλητικότητα και στην ευθεία αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, από την Κάσο τον Ιούλιο 2024 έως και σήμερα;», καταλήγοντας πως αναμένει «τις απαντήσεις της κυβέρνησης για αυτή την πολύ επικίνδυνη θεώρηση».
«Και το 2024 η Κύπρος έφταιγε;»
Σημειώνεται ότι με αφορμή την αποστροφή του παριστάμενου στο πάνελ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, που ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα δεν προχώρησε στην πόντιση του καλωδίου λόγω διαφωνιών της κυπριακής κυβέρνησης, ο Κώστας Τσουκαλάς αναρωτήθηκε:
«Όταν πριν ενάμιση χρόνο δεν προχώρησε η πόντιση του καλωδίου, η Κύπρος έφταιγε; Αυτό το μαθαίνουμε τώρα, δεν το γνωρίζαμε τότε. Είναι θέση της κυβέρνησης ότι το 2024 δεν προχώρησε η πόντιση λόγω ευθυνών της κυπριακής κυβέρνησης; Δεν διαπραγματευόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν τα δικαιώματα τα έχεις, πρέπει και να τα ασκείς», υπογράμμισε.
Και σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ θεωρεί «ότι ο δισταγμός που έδειξε η κυβέρνηση ενάμιση χρόνο πριν, ήταν μια λάθος κίνηση που έστειλε λάθος σήμα και εντός της χώρας και προς την Τουρκία και τους εταίρους μας».
