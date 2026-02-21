Τι ετοιμάζουν Coca-Cola και PepsiCo για να ανταγωνιστούν τα φάρμακα GLP-1

Η βιομηχανία τροφίμων στις ΗΠΑ αλλάζει πρόσωπο. Με εκατομμύρια Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τα φάρμακα GLP-1 για να μειώσουν την όρεξή τους, οι μεγάλες εταιρείες τροφίμων αναθεωρούν τα προϊόντα τους, μειώνουν τις μερίδες και αναζητούν νέες γεύσεις που ταιριάζουν σε μια κοινωνία πιο προσεκτική στη διατροφή.

Η δύναμη των GLP-1 και οι εταιρείες τροφίμων

Τα φάρμακα GLP-1, που συνταγοφραφούνται για τον διαβήτη και την απώλεια βάρους, έχουν διπλασιάσει τη χρήση τους μέσα σε ένα χρόνο, με περίπου το 20% των αμερικανικών νοικοκυριών να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν χρήστη, σύμφωνα με ανάλυση της PwC. Οι χρήστες καταναλώνουν κατά μέσο όρο 40% λιγότερες θερμίδες, μειώνουν την κατανάλωση επιδορπίων κατά 84% και το αλκοόλ κατά 33%, ενώ η κατανάλωση φρέσκων προϊόντων αυξάνεται πάνω από 70%.

Ο Peter ter Kulve, CEO της Magnum Ice Cream, παρατηρεί ότι οι χρήστες GLP-1 συνεχίζουν να απολαμβάνουν γλυκά, αλλά με πολύ λιγότερο «αυτοματισμό» στην κατανάλωση και χωρίς υπερβολές.

Στρατηγικές επενδύσεων και επανατοποθέτηση προϊόντων

Η ανακατεύθυνση της ζήτησης οδήγησε εταιρείες όπως η PepsiCo να δημιουργήσουν σειρές όπως το ‘Simply NKD’, ενώ προϊόντα όπως τα Lay’s επανασχεδιάζονται για να αφαιρεθούν τα τεχνητά χρώματα. Παράλληλα, εισάγονται μικρά γεύματα στις μάρκες Sabra και Siete, δοκιμάζοντας νέα μοντέλα μερίδων στις ΗΠΑ, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Η Coca-Cola, από την πλευρά της, ενισχύει την παραγωγή γαλακτοκομικών Fairlife εμπλουτισμένων με πρωτεΐνη, ενώ η General Mills παρουσίασε τα Cheerios υψηλής πρωτεΐνης, ανταποκρινόμενη στον ανταγωνισμό των δημητριακών πρωινού.

Η Kraft Heinz αποφάσισε να σταματήσει τον προγραμματισμένο διαχωρισμό της και αντ’ αυτού ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους 600 εκατ. δολαρίων για την αναζωογόνηση βασικών προϊόντων όπως κρέας και αλλαντικά.

H έρευνα και η ανάπτυξη στο προσκήνιο

Εταιρείες όπως η Conagra Brands επενδύουν σε σνακ όπως τα Slim Jim, ξηρούς καρπούς και σπόρους, ακολουθώντας την τάση για την αύξηση της πρωτεΐνης, τον έλεγχο μερίδων και την υψηλή θρεπτική αξία. Ο Peter Mangan της Portage Point Partners τονίζει ότι πλέον όλοι επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη γύρω από αυτή την αλλαγή.

Μικρότερες εταιρείες όπως η Snap Kitchen στο Όστιν ενισχύουν τα μενού τους με προϊόντα υψηλής ίνας και άπαχης πρωτεΐνης, ανταποκρινόμενες στις νέες διατροφικές προτιμήσεις. Ο CEO Mitchell Raisch αναφέρει ότι η τάση GLP-1 έχει επιταχύνει την ανάπτυξη προϊόντων τους.

Οι οικονομικές συνέπειες

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της EY-Parthenon, οι αλλαγές στη διατροφή λόγω GLP-1 μπορεί να οδηγήσουν σε απώλειες έως και 12 δισ. δολαρίων σε πωλήσεις σνακ την επόμενη δεκαετία. Τα νοικοκυριά μειώνουν κατά 4-6% τα καλάθια αγορών τους, ενώ τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά φτάνουν ακόμη και 9%.

Ο Ali Furman της PwC υπογραμμίζει ότι η αγορά απλώς αρχίζει να καταγράφει τις επιπτώσεις αυτής της φυσιολογικής διαταραχής, η οποία αναδιαμορφώνει τη σχέση των καταναλωτών με το φαγητό.

Με τις μεγάλες εταιρείες να επενδύουν δισεκατομμύρια και να προσαρμόζουν προϊόντα, η βιομηχανία τροφίμων στις ΗΠΑ εισέρχεται σε μια εποχή όπου η διατροφή και η τεχνολογία υγείας διασταυρώνονται με τρόπους που αλλάζουν ριζικά τις συνήθειες των καταναλωτών.