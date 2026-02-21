Ο Ρικ Βόλντενμπεργκ ποτέ δεν φανταζόταν ότι η καθημερινότητά του στη Learning Resources, την οικογενειακή επιχείρηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών που ανέλαβε πριν από τρεις δεκαετίες, θα τον έφερνε αντιμέτωπο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο κόσμος του ήταν γεμάτος χρώματα, κουτάκια με αριθμούς και γράμματα, όχι νόμους και δίκες. Όμως, όταν η διοίκηση Τραμπ επέβαλε δασμούς σε εισαγόμενα παιχνίδια από την Κίνα, όλα άλλαξαν.

Learning Resources: Από την αγορά στην αίθουσα του δικαστηρίου

Η Learning Resources ήταν ανάμεσα στις πρώτες μικρές επιχειρήσεις που τόλμησαν να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα των δασμών. Μαζί με τη θυγατρική hand2mind, ο Βόλντενμπεργκ κατέθεσε μήνυση και ο αγώνας τους οδήγησε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο. Την Παρασκευή, η απόφαση έφτασε: οι δασμοί κρίθηκαν παράνομοι.

«Ήταν απαραίτητο να δράσουμε», λέει ο ίδιος. «Δεν ήταν ζήτημα πολιτικής, αλλά δικαιοσύνης και χρημάτων που μας ανήκουν». Το αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για πιθανά δισεκατομμύρια επιστροφών για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν – αν και οι διαδικασίες θα είναι περίπλοκες και μακροχρόνιες.

Μικρές επιχειρήσεις, μεγάλα νούμερα

Οι μικρές εισαγωγικές εταιρείες στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 97% της αγοράς εισαγωγών, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του 2025.

Μαζί φέρνουν προϊόντα αξίας σχεδόν 870 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο.

Οι δασμοί Τραμπ απειλούσαν την επιβίωσή τους, κάνοντας τη νίκη της Learning Resources σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο.

Παιχνίδια που μαθαίνουν και διδάσκουν

Η εταιρεία, με περίπου 500 υπαλλήλους και εξαγωγές σε 100 χώρες, παράγει εκπαιδευτικά παιχνίδια που κάνουν τη μάθηση διασκεδαστική. Από τα Alphabet Coffee Cups για την εκμάθηση των γραμμάτων μέχρι τα Numberblocks, εμπνευσμένα από βρετανική τηλεοπτική σειρά για τα μαθηματικά, τα προϊόντα της συνδυάζουν δημιουργικότητα και εκπαίδευση.

Η καταγωγή της Learning Resources είναι βαθιά οικογενειακή. Ιδρύθηκε το 1984 από τη μητέρα του Βόλντενμπεργκ και έχει ρίζες σε επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από πάνω από έναν αιώνα από τον παππού του. Τα παιχνίδια, λοιπόν, είναι υπόθεση… αίματος.

Το επόμενο κεφάλαιο

Παρά τη νίκη, η μάχη για τις επιστροφές δεν έχει τελειώσει.

Οι νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και περίπλοκη. Επιπλέον, ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να επαναφέρει δασμούς μέσω άλλων νομικών πλαισίων.

Ωστόσο, η ιστορία της Learning Resources αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για το πώς μια μικρή οικογενειακή εταιρεία μπορεί να σταθεί απέναντι σε δισεκατομμύρια δολάρια κυβερνητικών πολιτικών – και να κερδίσει.

