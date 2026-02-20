Η «σπάνια κατάσταση» του Τούντορ στην Τότεναμ

Πώς είναι οι πρώτες μέρες του Ιγκόρ Τούντορ στην Τότεναμ και μάλιστα πριν από το λονδρέζικο ντέρμπι της Κυριακής (22/2) με την ‘Αρσεναλ για την 27η αγωνιστική που θα είναι και το ντεμπούτο του στην Premier League; Σα να μην έφτανε που ο Κροάτης τεχνικός ανέλαβε τα «σπιρούνια» στη 16η θέση, μόλις πέντε βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, σα να μην έφτανε που κάνει ντεμπούτο απέναντι στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας, έχει και ένα… βουνό από προβλήματα! Είναι δε χαρακτηριστικό πως ο Τούντορ χαρακτήρισε «σπάνια κατάσταση» αυτό που ζει, ενώ πρόσθεσε πως δεν «απολαμβάνει» τον χρόνο του στο βόρειο Λονδίνο λόγω και των ευθυνών που έχει αναλάβει.

«Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, όπως ξέρετε, αυτή η πολύ σπάνια κατάσταση όπου βρίσκεσαι με δέκα τραυματίες, και μάλιστα σοβαρούς τραυματισμούς. Κάναμε προπόνηση με δεκατρείς παίκτες», ενημέρωσε ο Τούντορ, ο οποίος πρόσθεσε: «Έτσι είναι. Δεν είναι φανταστικό, δεν είναι όμορφο, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση να πετύχουμε και να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Δεκατρείς παίκτες θα έχουμε σίγουρα και είναι αρκετοί για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε την Κυριακή».

Παράλληλα, ο Τούντορ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις ευθύνες του ως προπονητής της Τότεναμ αλλά και ενόψει του ντέρμπι με την ‘Αρσεναλ: «Και φυσικά καταλαβαίνω τη σημασία αυτού του αγώνα, είναι ένα ντέρμπι, ένα ντέρμπι βόρειου Λονδίνου. Όλοι περιμένουν τους τρεις βαθμούς από εμάς. Το γνωρίζουμε και πρώτοι από όλους οι παίκτες».

Ο Κροάτης τεχνικός της Τότεναμ γνωρίζει ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, γνωρίζει και τις ευθύνες του: «Δεν το απολαμβάνω γιατί δεν είμαι εδώ για να απολαμβάνω, είμαι εδώ για να δουλεύω. Η απόλαυση είναι μόνο η πρώτη στιγμή, μετά υπάρχει δουλειά να γίνει. Είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον φανταστικό σύλλογο. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος για να κάνω τα σωστά πράγματα που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος, αυτή η ομάδα και αυτοί οι οπαδοί».

Ο Τούντορ κλήθηκε να σχολιάσει και τη φήμη που τον ακολουθεί από την Ιταλία ως προπονητής που βοηθά ομάδες να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις: «Δεν ξέρω. Κάνω τη δουλειά μου. Τίποτα ιδιαίτερο. Κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ για να πετύχει αποτελέσματα. Έχω το δικό μου στυλ, που πιστεύω πως είναι το καλύτερο. Πρέπει να λύνεις τα προβλήματα. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς λύνεις τα προβλήματα σε πολύ σύντομο χρόνο. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσαρμόζομαι».