Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τούντορ ως το τέλος της σεζόν
Ο Ιγκόρ Τούντορ είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ, όπως ανακοίνωσαν τα «σπιρούνια».
Επιβεβαιώθηκαν οι φήμες ότι ο Ιγκόρ Τούντορ θα είναι ο νέος προπονητής της Τότεναμ, καθώς τα «σπιρούνια» ανακοίνωσαν κι επίσημα την πρόσληψη του Κροάτη τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.
Ο Τούντορ θα είναι ο διάδοχος του Φρανκ, ο οποίος απολύθηκε από την Τότεναμ μετά τα συνεχή απογοητευτικά αποτελέσματα που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια της διοίκησης.
Ο Κροάτης αναλαμβάνει τα ηνία της Τότεναμ μέχρι το φινάλε της σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούντορ ήταν ο προπονητής της Γιουβέντους, μέχρι την αρχή της χρονιάς, ωστόσο η «Γηραιά Κυρία» τον αποδέσμευσε λόγω της πτωτικής πορείας της ομάδας τότε.
Η ανακοίνωση της Τότεναμ
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.
🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026
Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Τότεναμ, ο πρώην τεχνικός του «Δικέφαλου του Βορρά» δήλωσε: «Είναι τιμή να εντάσσομαι σε αυτόν τον σύλλογο σε μια σημαντική στιγμή. Κατανοώ την ευθύνη που μου έχει ανατεθεί και η εστίασή μου είναι σαφής: να φέρω μεγαλύτερη σταθερότητα στις εμφανίσεις μας και να αγωνιζόμαστε με πειστικότητα σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη ποιότητα σε αυτό το ρόστερ και η δουλειά μου είναι να το οργανώσω, να το ενθαρρύνω και να βελτιώσω τα αποτελέσματά μας γρήγορα».
