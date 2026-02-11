sports betsson
Σημαντική είδηση:
11.02.2026 | 17:45
Τηλεφώνημα για βόμβα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας
Η Τότεναμ θα πληρώσει (πολύ) ακριβά την απόλυση του Τόμας Φρανκ
On Field 11 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Η Τότεναμ θα πληρώσει (πολύ) ακριβά την απόλυση του Τόμας Φρανκ

Ο Δανός τεχνικός αξιώνει όλα τα χρήματα του τριετούς συμβολαίου που είχε με τους spurs και οι δύο πλευρές κατέφυγαν στους νομικούς τους…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A







Ο Τόμας Φρανκ αρνούνταν να δει την πραγματικότητα και την δεινή θέση στην οποία βρίσκονταν μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα της Τότεναμ, καθώς λίγα λεπτά μετά την εντός έδρας ήττα από τη Νιούκαστλ θεωρούσε πως δεν πρόκειται ν’ απομακρυνθεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Λογάριαζε όμως χωρίς τον… ξενοδόχο καθώς η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο και οι ιθύνοντες του συλλόγου αποφάσισαν την απόλυση του 52χρονου προπονητή.

Ο Τόμας Φρανκ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ το περασμένο καλοκαίρι, αφήνοντας την Μπρέντφορντ και στην αρχή όλα έδειχναν πως ο Δανός θα μπορούσε να οδηγήσει την ομάδα του Λονδίνου σε επιτυχίες.

Γρήγορα όμως οι προσδοκίες διαψεύστηκαν και σήμερα οι πρωτευουσιάνοι ανακοίνωσαν την απόφασή τους για απομάκρυνση του Δανού από τον πάγκο της ομάδας.

Το «διαζύγιο» πάντως αναμένεται να κοστίσει πολύ ακριβά στην Τότεναμ, καθώς τα ρεπορτάζ του αγγλικού αναφέρουν ότι ο 52χρονος προπονητής απαίτησε όλα τα χρήματα του συμβολαίου του, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των διοικούντων την αγγλική ομάδα.

Ο Φρανκ είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Λονδρέζους, στο οποίο προβλέπονταν να πάρει 24 εκατ. λίρες, σε περίπτωση που εξαντλούσε και τα τρία χρόνια του συμβολαίου του.

Μέχρι στιγμής για την φετινή σεζόν είχε ήδη πάρει έξι εκατ. λίρες ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως η Τότεναμ είχε πληρώσει το περασμένο καλοκαίρι έξι εκατ. λίρες και στην Μπρέντφορντ, προκειμένου ο Δανός προπονητής να μετακομίσει στους Spurs.

Το μεγάλο πρόβλημα για την διοίκηση της Τότεναμ είναι ότι ο Τόμας Φρανκ απαίτησε να πάρει όλα τα χρήματα που προβλέπονταν από το τριετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τους spurs το περασμένο καλοκαίρι.

Ζήτησε δηλαδή να πάρει 18 ακόμα εκατ. λίρες παρά το ότι δεν κατάφερε να βγάλει στον πάγκο της ομάδας,  ούτε την πρώτη χρονιά. Αν τελικά οι δύο πλευρές δεν τα βρουν στις συζητήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, η Τότεναμ θα πρέπει να πληρώσει 24 εκατ. λίρες στον Φρανκ και με τα έξι εκατ. λίρες που είχε δώσει στην Μπρέντφορντ, το ποσό φτάνει στα 30 εκατομμύρια.

Τα νομικά επιτελεία των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει τις επαφές, ώστε να βρεθεί η «χρυσή» τομή και να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα δικαστήρια, ωστόσο τα αγγλικά μέσα αναφέρουν πως ο Δανός προπονητής εμφανίζεται αμετακίνητος στην αρχική του θέση, απαιτώντας 24 εκατ. λίρες από την αγγλική ομάδα.

Σε ότι έχει να κάνει τώρα με τον «διάδοχο» του Φρανκ στον πάγκο του αγγλικού συλλόγου, το όνομα του Ντε Τσέρμπι «εμφανίστηκε» και στο ρεπορτάζ της Τότεναμ. Θυμίζουμε ότι ο Ιταλός έχει ακουστεί και για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά για το καλοκαίρι.

Οι Λονδρέζοι ψάχνουν προπονητή εδώ και τώρα και η αποχώρηση του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι από τον πάγκο της Μαρσέιγ, μετά την συντριβή από την Παρί Σεν Ζερμέν (5-0) είναι μια εξέλιξη που σίγουρα βολεύει την Τότεναμ και όχι την Γιουνάιτεντ.

Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί της ομάδας του Λονδίνου πανηγύρισαν για την απόλυση του Τόμας Φρανκ από την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, καθώς εδώ και αρκετό καιρό φώναζαν συνθήματα εναντίον του Δανού προπονητή, θεωρώντας πως με τον Φρανκ στον πάγκο, η ομάδα τους δεν θα έπαιρνε τα… πάνω της.

