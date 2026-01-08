Η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές: Ξέμπλεξε με τον Τούντορ, όχι με τον Μότα!

Ο Ιγκόρ Τούντορ, ο Κροάτης πρώην προπονητής της «Μεγάλης Κυρίας», ξέμπλεξε με τη Γιουβέντους (και το αντίστροφο) και είναι ελεύθερος να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό καθώς για την τρέχουσα σεζόν δεν μπορεί να εργαστεί στην Ιταλία. Αυτό έγινε 73 μέρες μετά την αντικατάστασή του από τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Το… τρομερό της υπόθεσης είναι ότι ο Τιάγκο Μότα, τον οποίο διαδέχθηκε ο Τούντορ στις 23 Μαρτίου 2025 παραμένει ακόμη δεσμευμένος με τη Γιουβέντους! Ο Μότα είχε υπογράψει μέχρι το 2027 και εξακολουθεί να πληρώνεται, παρότι δεν είναι επικεφαλής της πρώτης ομάδας!

Μέχρι πρότινος η Γιουβέντους πλήρωνε τρεις προπονητές. Το νυν Σπαλέτι, τον τέως Τούντορ και τον πρώην Μότα!

Η Γιουβέντους συμφώνησε σε λύση του συμβολαίου του με τον πρώην προπονητή Ιγκόρ Τούντορ, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Κροάτη να αναζητήσει ευκαιρίες εκτός Serie A. Το Sky Sport Italia επιβεβαιώνει ότι έχει πλέον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Γιουβέντους απέλυσε τον Τούντορ τον Οκτώβριο και διόρισε τον Λουτσιάνο Σπαλέτι ως αντικαταστάτη του, αλλά ο Τούντορ «καθόταν» πάνω στο συμβόλαιό του, το οποίο έληγε καλοκαίρι του 2027.

Με την οριστικοποίηση της λύσης, ο Τούντορ είναι πλέον ελεύθερος να διαπραγματευτεί με ξένους συλλόγους. Ο λόγος είναι ότι κανονισμοί τον εμποδίζουν να αναλάβει τα ηνία άλλης ομάδας της Serie A κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, καθιστώντας μια μεταγραφή στο εξωτερικό την πιο ρεαλιστική βραχυπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη επιλογή.

Ο Τούντορ διορίστηκε τον Μάρτιο του 2025 στην τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, αντικαθιστώντας τον Τιάγκο Μότα, και οδήγησε τη Γιουβέντους στην πρόκριση για το Champions League στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023/24.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στον πάγκο, ο Τούντορ ήταν κόουτς σε 24 αγώνες, από το τέλος της σεζόν 2024/25 μέχρι την αρχή της περιόδου 2025/26, καταγράφοντας 10 νίκες, οκτώ ισοπαλίες και έξι ήττες. Ο Σπαλέτι, ο οποίος ανέλαβε μετά την απόλυση του Τούντορ, έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.