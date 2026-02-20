Σασουόλο – Βερόνα 3-0: Την… έσπρωξε στην Serie B

Με πρωταγωνιστές τους Μπεράρντι (δύο γκολ) και Λορέν (δύο ασίστ), η Σασουόλο επικράτησε εύκολα εντός έδρας της Βερόνα με 3-0, για την 26η αγωνιστική της Serie A και πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, αλλά και τέταρτη στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Με αυτό το τρίποντο η Σασουόλο ανέβηκε στους 35 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ από την άλλη, η Βερόνα παρέμεινε στην τελευταία θέση με 15 βαθμούς και μαζί με την Πίζα είναι πλέον τα δύο μεγάλα φαβορί για υποβιβασμό στη 2η κατηγορία.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 40’ με τον Πιναμόντι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ωραία μπαλιά του Λορέν και εκτέλεσε από κοντά τον Μοντιπό για το 1-0. Στο 43’ η Σασουόλο κέρδισε πέναλτι και ο Μπεράρντι έκανε το 2-0 από την άσπρη βούλα. Ο ίδιος παίκτης στο 62’ έκανε το 3-0, που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Οι συνθέσεις:

ΣΑΣΟΥΟΛΟ: Μούριτς, Κουλιμπαλί(36’ Ρομάνια), Βαλούκιεβιτς, Ίτζες, Γκαρσία, Θόρστβεντ, Λιπάνι, Κονέ(74’ Ιανόνι), Μπεράρντι, Πιναμόντι(72’ Ενζολά), Λορέν(72’ Φαντερά)

ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ: Μοντιπό, Μπέλα-Κότσαπ, Νέλσον, Έντμουντσον, Μπράνταριτς(73’ Ογιεγκόκε), Νιασέ, Αλ Μουσράτι, Χαρουί, Φρέζερ, Μπόουι, Σαρ(72’ Μοσκέρα)

Η βαθμολογία:

