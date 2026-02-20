Σασουόλο – Βερόνα 3-0: Την… έσπρωξε στην Serie B
Η Σασουόλο επικράτησε εύκολα της Βερόνα με 3-0 και την άφησε στον πάτο της βαθμολογίας.
- Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν χάνει τον πόλεμο, ο στρατός απελευθέρωσε 300 km2 στο νότο
- Τέμπη: Διευκρινίσεις από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις εκταφές των θυμάτων της τραγωδίας
- Σοβαρές καταγγελίες γονέων και μαθητών για διευθύντρια Λυκείου στον Νέο Κόσμο – Σοκάρουν οι μαρτυρίες
- Ισραηλινό πλήγμα σε παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στον Λίβανο - Νεκροί και τραυματίες
Με πρωταγωνιστές τους Μπεράρντι (δύο γκολ) και Λορέν (δύο ασίστ), η Σασουόλο επικράτησε εύκολα εντός έδρας της Βερόνα με 3-0, για την 26η αγωνιστική της Serie A και πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, αλλά και τέταρτη στα τελευταία πέντε παιχνίδια.
Με αυτό το τρίποντο η Σασουόλο ανέβηκε στους 35 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση, ενώ από την άλλη, η Βερόνα παρέμεινε στην τελευταία θέση με 15 βαθμούς και μαζί με την Πίζα είναι πλέον τα δύο μεγάλα φαβορί για υποβιβασμό στη 2η κατηγορία.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 40’ με τον Πιναμόντι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ωραία μπαλιά του Λορέν και εκτέλεσε από κοντά τον Μοντιπό για το 1-0. Στο 43’ η Σασουόλο κέρδισε πέναλτι και ο Μπεράρντι έκανε το 2-0 από την άσπρη βούλα. Ο ίδιος παίκτης στο 62’ έκανε το 3-0, που παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.
Οι συνθέσεις:
ΣΑΣΟΥΟΛΟ: Μούριτς, Κουλιμπαλί(36’ Ρομάνια), Βαλούκιεβιτς, Ίτζες, Γκαρσία, Θόρστβεντ, Λιπάνι, Κονέ(74’ Ιανόνι), Μπεράρντι, Πιναμόντι(72’ Ενζολά), Λορέν(72’ Φαντερά)
ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ: Μοντιπό, Μπέλα-Κότσαπ, Νέλσον, Έντμουντσον, Μπράνταριτς(73’ Ογιεγκόκε), Νιασέ, Αλ Μουσράτι, Χαρουί, Φρέζερ, Μπόουι, Σαρ(72’ Μοσκέρα)
Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής
Σασουόλο – Βερόνα 3-0
21/02 16:00 Γιουβέντους – Κόμο
21/02 19:00 Λέτσε – Ίντερ
21/02 21:45 Κάλιαρι Λάτσιο
22/02 13:30 Τζένοα – Τορίνο
22/02 16:00 Αταλάντα – Νάπολι
22/02 19:00 Μίλαν – Πάρμα
22/02 21:45 Ρόμα – Κρεμονέζε
23/02 19:30 Φιορεντίνα – Πίζα
23/02 21:45 Μπολόνια – Ουντινέζε
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
27/02 21:45 Πάρμα – Κάλιαρι
28/02 16:00 Κόμο – Λέτσε
28/02 19:00 Βερόνα – Νάπολι
28/02 21:45 Ίντερ – Τζένοα
01/03 13:30 Κρεμονέζε – Μίλαν
01/03 16:00 Σασουόλο – Αταλάντα
01/03 19:00 Τορίνο – Λάτσιο
01/03 21:45 Ρόμα – Γιουβέντους
02/03 19:3 Πίζα – Μπολόνια
02/03 21:45 Ουντινέζε – Φιορεντίνα
- Σασουόλο – Βερόνα 3-0: Την… έσπρωξε στην Serie B
- Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
- Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
- Επική ατάκα Καραλή σε Ντουπλάντις: «Μήπως να ασχοληθείς μόνο με το τραγούδι;» (vid)
- Ολυμπιακός: Το πρόγραμμά του στον προημιτελικό όμιλο του Champions League
- Εθνικές ομάδες πόλο: Οι κληρώσεις για τα προκριματικά τουρνουά των World Cup Ανδρών και Γυναικών
- Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
- Η Βέρντερ Βρέμης ακύρωσε το ταξίδι στις ΗΠΑ λόγω της ICE
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις