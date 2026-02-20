Γιγάντιο αερόπλοιο που παράγει αιολική ενέργεια δοκιμάστηκε στην Κίνα

Η αιολική ενέργεια απογειώνεται: κινεζική εταιρεία δοκίμασε για πρώτη φορά ένα πελώριο αερόπλοιο που μεταφέρει ανεμογεννήτριες, μια υποψήφια λύση για την αξιοποίηση των σταθερών δυνατών ανέμων σε μεγάλο υψόμετρο.

Το αερόπλοιο S3000, ένα «ιπτάμενο σύστημα αιολικής ενέργειας», δοκιμάστηκε τον Ιανουάριο από την εταιρεία Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, αναφέρει το κινεζικό Global Times.

Με μήκος 60 μέτρα και πλάτος 40 μέτρα, το φουτουριστικό κατασκεύασμα περιέχει 20.000 κυβικά μέτρα αέριου ήλιου.

Στη διάρκεια της δοκιμής, το S2000 έμεινε μετέωρο σε ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την πόλη Γιμπίν της επαρχίας Σετσουάν.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το αερόπλοιο προσφέρει 12 ανεμογεννήτριες με συνολική ονομαστική ισχύ 3 megawatt, αρκετή για την τροφοδοσία χιλιάδων νοικοκυριών. Οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται κρυμμένες μέσα στον φουσκωτό κεντρικό δακτύλιο του αερόπλοιου, σχεδιασμένο να μεγιστοποιεί την ταχύτητα του ανέμου.

Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο έδαφος μέσω ενός καλωδίου μήκους 2 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τα ιπτάμενα συστήματα αιολικής ενέργειας έχουν δύο πιθανές εφαρμογές: την παροχή ρεύματος σε απομονωμένες περιοχές, για παράδειγμα συνοριακούς σταθμούς, και τη συμπλήρωση των συμβατικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής στο έδαφος.

Θεωρητικά, θα ήταν μια ιδανική λύση για χώρες με περιορισμένο χώρο για εγκατάσταση χερσαίων ή υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

Η εταιρεία έχει αρχίσει να κατασκευάσει έναν μικρό αριθμό αερόπλοιων, θα χρειαστούν όμως αρκετά χρόνια δοκιμών για να διαπιστωθεί αν η τεχνολογία είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.