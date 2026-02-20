newspaper
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο
Ελλάδα 20 Φεβρουαρίου 2026, 12:55

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν κατά τις ώρες 10:00 έως 17:00

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, αύριο Σάββατο κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα των Λεωφ. Κανελλοπούλου και Αλίμου-Κατεχάκη, από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Μεσογείων έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Καρέα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Στη Θεσσαλονίκη 20.02.26

Έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε - Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης

Σύνταξη
Τουρκία: Βυθίστηκε σε ναυπηγείο το «Sea Star Tilos» – Δραματική διάσωση του πληρώματος
Φόβοι για ρύπανση 20.02.26

Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Sea Star Tilos» εξυπηρετούσε επί σειρά ετών την τουριστική σύνδεση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα εκτελώντας το δρομολόγιο Φετίγιε - Ρόδος

Σύνταξη
Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν
«Διαχρονικά προβλήματα» 20.02.26

Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

Σύνταξη
Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό
Ελλάδα 20.02.26

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό

Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα

Σύνταξη
Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε
«Μητρώο 11» 20.02.26

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση όταν δέχεστε διαφημιστικές κλήσεις χωρίς να το επιθυμείτε

Πρόσφατα το Εφετείο Πειραιά, αποφάσισε αποζημίωση 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το γεγονός ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11»

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές – Τι είπε για την οσμή
Ελλάδα 20.02.26

Οι αντιφάσεις του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» που δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές - Τι είπε για την οσμή

«Για όλα όσα μου καταμαρτυρούν υπάρχουν επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και άλλοι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους», φέρεται να είπε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Σύνταξη
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Αντιπροσωπεία Κογκρέσου 20.02.26

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Επίκαιρη ερώτηση 20.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας

Σύνταξη
«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Στη Μυτιλήνη 20.02.26

Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία - Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω του το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τον Δήμο Άνδρου. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύνταξη
Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Ιγκουάνα; 20.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Μπάσκετ 20.02.26

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
