Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και Κανελλοπούλου το Σάββατο

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, αύριο Σάββατο κατά τις ώρες 10.00΄ έως 17.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα των Λεωφ. Κανελλοπούλου και Αλίμου-Κατεχάκη, από το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Μεσογείων έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφ. Καρέα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.