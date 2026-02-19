«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Σε μια εποχή γεωπολιτικών εντάσεων, η εμπιστοσύνη προς τις δημόσιες θεσμικές αρχές και τους κυβερνητικούς φορείς βρίσκεται σε επισφαλή κατάσταση στην ΕΕ.

Ωστόσο, φαίνεται ότι όσο αποκεντρωμένο είναι το επίπεδο μιας κυβέρνησης, τόσο πιο πιθανό είναι να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Πράγματι, οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις απολαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ηλεκτρονικής έρευνας «Ζώντας και εργαζόμενοι στην ΕΕ» του Eurofound, η οποία εξέτασε την εμπιστοσύνη στους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Ο οργανισμός ζήτησε από τους ερωτηθέντες να βαθμολογήσουν κάθε θεσμό με άριστα το 10, όπου το 10 αντιπροσωπεύει την απόλυτη εμπιστοσύνη. Ωστόσο, κανένας από τους θεσμούς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των έξι βαθμών κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Europe in Motion εξέτασε πιο προσεκτικά τα στοιχεία για να διαπιστώσει πώς διαφέρει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τα μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρη την Ένωση.

Η Ουγγαρία δείχνει την υψηλότερη εμπιστοσύνη στην ΕΕ,

Στον τομέα της διακυβέρνησης, κατά μέσο όρο, οι τοπικοί θεσμοί (4,8) απολαμβάνουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης σε σύγκριση με την ΕΕ (4,5) και, ιδίως, με τις εθνικές κυβερνήσεις (3,6).

Οι Δανοί, οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου και οι Αυστριακοί δείχνουν τη μεγαλύτερη εκτίμηση για τους τοπικούς εκπροσώπους τους, με βαθμολογίες άνω του έξι σε κάθε χώρα.

Το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης στην ΕΕ παρατηρήθηκε στη Δανία, τη Μάλτα και την Ουγγαρία (5,9), ενώ η Γαλλία και η Ελλάδα παρουσίασαν το χαμηλότερο (3,7), σύμφωνα με το euronews.

Χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στα μέσα

Το Eurofound διερεύνησε επίσης την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά μέσα, καθώς και στα συστήματα υγείας, αστυνομίας και συντάξεων.

Η αστυνομία κατέλαβε την πρώτη θέση με συνολική βαθμολογία 5,9 σε ολόκληρη την έρευνα, ακολουθούμενη από το σύστημα υγείας με 5,7. Ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα σημείωσε στην Ισπανία (6,6), το Βέλγιο (6,5), τη Δανία (7,1), το Λουξεμβούργο (7,1) και τη Μάλτα (6,8).

Τα συνταξιοδοτικά συστήματα γενικά δεν χαίρουν της ίδιας εκτίμησης (4,4 βαθμοί).

Τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, κατατάσσονται ακόμη χαμηλότερα, με μέσο όρο τέσσερις βαθμούς στα δέκα, φτάνοντας σε πολύ χαμηλά επίπεδα στα Βαλκάνια, ιδίως στην Ελλάδα (2,2) και τη Βουλγαρία (2,9).

Ένα από τα λίγα πράγματα που έχουν χαμηλότερη βαθμολογία από τα μέσα ενημέρωσης είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μέσο όρο 3,2 στην ΕΕ, χωρίς να φτάνουν τα τέσσερα σημεία σε όλες τις χώρες.

Τι συμβαίνει, Ηνωμένο Βασίλειο;

Το Edelman’s 2026 Trust Barometer παρουσιάζει μια παρόμοια εικόνα για ορισμένες χώρες της ΕΕ και εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Μόνο το 36% των Βρετανών ερωτηθέντων εμπιστεύεται τις αρχές ότι «κάνουν το σωστό», ενώ τα μέσα ενημέρωσης απολαμβάνουν ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης (39%). Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη για τις ΜΚΟ, τις οποίες εμπιστεύεται μόνο το 50% των Βρετανών, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις (51%) και τους εργοδότες (75%).

Ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην πολιτική στη Γερμανία;

Ο κοινός παρονομαστής μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης — Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο — είναι ότι σε καμία από αυτές τις χώρες η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν εξέφρασε εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις τους.

Επιπλέον, εν μέσω ενός όλο και πιο ασταθούς γεωπολιτικού τοπίου, το Edelman Trust Barometer αναφέρει ότι, τα τελευταία πέντε χρόνια, η παγκόσμια εμπιστοσύνη στους ηγέτες των εθνικών κυβερνήσεων μειώθηκε κατά 16 μονάδες.

Η Γερμανία φαίνεται να αντιστέκεται κάπως στην τάση αυτή, παρά την πρόωρη παραίτηση του καγκελαρίου Όλαβ Σόλτς πέρυσι, με τους εθνικούς πολιτικούς ηγέτες να κερδίζουν 7 μονάδες εμπιστοσύνης σε ετήσια βάση.