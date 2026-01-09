Το 2026 ανέτειλε σε έναν κόσμο όπου η εργασία αλλάζει δραστικά και οι ρόλοι που σχετίζονται με την AI βρίσκονται σε άνοδο, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, να μειώσουν το κόστος και να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων. Την ίδια ώρα, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά στη διάρκεια του χρόνου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.

Ωστόσο, πολλοί περισσότεροι νιώθουν απροετοίμαστοι για έναν νέο επαγγελματικό ρόλο. Σε σύνολο επτά ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα του LinkedIn, κατά μέσο όρο ένα 47% των εργαζομένων σχεδιάζει να αναζητήσει νέα δουλειά, ενώ η συντριπτική πλειονότητα (77%) αισθάνεται ότι δεν είναι προετοιμασμένη για να βρει εργασία.

Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες και οι recruiters αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες, με τους περισσότερους (66%) να δηλώνουν ότι έχει γίνει πιο δύσκολο να εντοπιστεί ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που να είναι κατάλληλα καταρτισμένο την εποχή της AI.

Σχεδόν επτά στους δέκα recruiters αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν κατάλληλα καταρτισμένους εργαζομένους

Η έρευνα την οποία επικαλείται το Euronews διεξήχθη σε δείγμα 10.400 ατόμων που εργάζονται με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καθώς και ανέργων που αναζητούν εργασία (ηλικίας 18–79 ετών), σε επτά χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων (53%) που σκοπεύουν να αναζητήσουν νέα θέση εργασίας το 2026, ξεπερνώντας τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πάνω από τους μισούς απάντησαν θετικά και στη Σουηδία ως προς την αναζήτηση εργασίας (51%), με την Ισπανία να ακολουθεί (49%).

«Η αγορά εργασίας εξελίσσεται γρήγορα και ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος», δήλωσε η Charlotte Davies, ειδικός σταδιοδρομίας του LinkedIn. Όπως είπε, το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που σκοπεύουν να αναζητήσουν νέα δουλειά το 2026 καταγράφεται στη Γαλλία (37%), λίγο πιο πάνω αλλά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κινούνται η Γερμανία και η Ιταλία (41% και 43% αντιστοίχως).

Το αίσθημα σχεδόν των μισών ευρωπαίων εργαζομένων ότι δεν είναι προετοιμασμένοι για έναν νέο επαγγελματικό ρόλο καταγράφεται εντονότερο στη Σουηδία (83%). Αντίστοιχα υψηλά είναι τα ποσοστά στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία, όλα κοντά στο επίπεδο των τεσσάρων στους πέντε. Η Ισπανία καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό όσων αισθάνονται απροετοίμαστοι να βρουν νέα εργασία, στο 67%. Η Ιταλία και η Ολλανδία κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του LinkedIn Economic Graph, οι οποίοι ανέλυσαν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας από το 2023 έως το 2025, στη λίστα των «θέσεων εργασίας σε άνοδο» κυριαρχούν ξεκάθαρα οι ρόλοι που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, δύο από τους τρεις ταχύτερα αναπτυσσόμενους ρόλους είναι ο μηχανικός AI και ο επικεφαλής AI. Ο τρίτος ρόλος διαφέρει ανά χώρα: λέκτορες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναλυτές logistics στην Ισπανία και ρόλοι που σχετίζονται με την περιβαλλοντική υγεία σε άλλες χώρες.

Ξεχάστε τα CVs την εποχή της AI

Όπως λένε οι ειδικοί, μέσα στην αναταραχή που έφερε η AI μπορεί να υπάρξουν και θετικές εξελίξεις για εργαζομένους και υποψηφίους. Πέντε ανώτερα στελέχη στην αγορά εργασίας τους οποίους παρουσιάζουν οι βρετανικοί Times, παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες και οι νέοι τρόποι εργασίας υπόσχονται και θετικές εξελίξεις.

Ο Jimmy McLoughlin, ιδρυτής του Jimmy’s Jobs of the Future, προβλέπει ότι η μαθητεία για τους νέους θα γίνεται μέσα από σύντομες, εξ αποστάσεως ή υβριδικές «δοκιμαστικές πρακτικές» διάρκειας έξι έως οκτώ εβδομάδων, συχνά παράλληλα με τις σπουδές, που θα επιτρέπουν στους εφήβους να δοκιμάσουν πολλούς κλάδους προτού δεσμευτούν επαγγελματικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2026 οι καριέρες δεν θα διαμορφώνονται τόσο από το βιογραφικό όσο από το πόσο «ορατός» γίνεσαι. Οι προσλήψεις θα μετατοπιστούν από τα προσόντα στο αποδεδειγμένο έργο: το CV σταδιακά ξεπερνιέται, καθώς τα πτυχία και οι τίτλοι χάνουν τη σημασία τους ως δείκτες ικανότητας. Τη θέση τους παίρνουν portfolios και ολοκληρωμένα projects.

Ο Mark Dixon, διευθύνων σύμβουλος της IWG, αναφέρει ότι τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων μειώνουν ήδη τα λειτουργικά τους κόστη και αναζητούν πιο «έξυπνα» μοντέλα ηγεσίας. Εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας, όλο και περισσότερες εταιρείες θα επιλέγουν στελέχη μερικής απασχόλησης ή συμβολαίου, που προσφέρουν στοχευμένη τεχνογνωσία χωρίς το κόστος μιας πλήρους θέσης.

Η προσοχή μετατοπίζεται από το πού γίνεται η εργασία, λέει ο ίδιος, στο πώς επηρεάζει την κερδοφορία, την παραγωγικότητα και την ευεξία των ομάδων. Οι «πόλεις των 15 λεπτών» και οι κόμβοι εργασίας στα προάστια θα κάνουν τη δουλειά πιο τοπική, πιο προσωπική και πιο έξυπνη. Επίσης, οι εργοδότες θα χρηματοδοτούν πλατφόρμες άμεσης μάθησης, δημιουργώντας πιο ευέλικτες δεξαμενές ταλέντων. Αυτό θα αλλάξει και την εσωτερική κινητικότητα.

Ο Duncan Smorfitt, διευθυντής αγοράς στη Robert Half, «βλέπει» το επόμενο βήμα μετά τις βιντεοκλήσεις: χρήση ολογραφικής τεχνολογίας σε συναντήσεις θα φέρει «εικονικούς» εργαζομένους σε φυσικούς χώρους. Αρχικά θα το υιοθετήσουν λίγες καινοτόμες εταιρείες με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, αλλά αν τα οφέλη αποδειχθούν σαφή, η εξάπλωση μπορεί να είναι ταχεία.

Όσον αφορά την AI, σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις θα εντάσσουν και θα «εκπαιδεύουν» AI agents με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν με τους ανθρώπους διότι πλέον αναγνωρίζουν την ανάγκη για προσαρμοσμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και όχι έτοιμες λύσεις του εμπορίου.

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Recruitment and Employment Confederation, Neil Carberry, υπογραμμίζει ότι η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς: η σωστή βιομηχανική στρατηγική θα μπορούσε να ανοίξει μεγάλες ευκαιρίες για μεσαίου επιπέδου ρόλους, όπως μηχανολόγοι μηχανικοί, βιομηχανικοί σχεδιαστές, τεχνικοί ανεμογεννητριών, γραφίστες, ειδικοί άμυνας και ψηφιακοί επαγγελματίες όπως μηχανικοί AI και ειδικοί κυβερνοασφάλειας.