Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Ιανουαρίου 2026 | 09:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Spotlight

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας. Ορισμένα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης, κυρίως εκείνα που βασίζονται σε τυποποιημένες, επαναλαμβανόμενες ή δεδομενοκεντρικές διαδικασίες.

Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι επενδύουν κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και για να μειώσουν το κόστος και να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων.

Σε μια νέα έκθεση που εξετάζει τη δυνητική συμβολή της ΑΙ στην οικονομία, η OpenAI αξιολόγησε τις επιδόσεις μοντέλων της ίδιας και των ανταγωνιστών της σε μια σειρά επαγγελμάτων. Η ανάλυση δείχνει ότι οι μηχανές δεν έχουν φτάσει ακόμα το επίπεδο των κορυφαίων επαγγελματιών, κλείνει όμως την ψαλίδα με ταχύτητα.

Ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, και ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σπύρος Μιχαλούλης, μίλησαν  (MEGA) για τα επαγγέλματα και την εκτίναξη της ΤΝ.

Οι κώδικες και τα call centers γίνονται τα πρώτα θύματα της αυτοματοποίησης

Ο «χάρτης» των επαγγελμάτων

Ακολουθεί μια ενδεικτική κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων ανάλογα με το ποσοστό έκθεσής τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πολύ υψηλή έκθεση στο AI (≥65%)

  • Λογιστές – Φοροτεχνικοί (βασικές & μεσαίες εργασίες): 65–75%

Τήρηση βιβλίων, καταχωρίσεις, myDATA, ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις, συμφωνίες

  • Payroll officers / Μισθοδοσία: 65–70%

Υπολογισμοί αποδοχών, εισφορές, ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, συμβάσεις, reports

  • Data entry clerks / Καταχωρητές στοιχείων: 70–80%
  • Τραπεζικό back office: 65–70%

Συναλλαγές, έλεγχοι, διαχείριση δεδομένων

  • Claims processing (ασφαλιστικές): 65–70%

Υψηλή έκθεση στο AI (50–65%)

  • Διοικητική υποστήριξη / Γραμματεία (Αλληλογραφία, scheduling, αρχειοθέτηση, τυποποιημένα έγγραφα): 55–65%
  • Νομικοί συνεργάτες (τυποποιημένο έργο – Πρότυπα συμβάσεων, νομική έρευνα, compliance): 50–60%
  • HR administration (Προσλήψεις, αποχωρήσεις, reporting, αξιολόγηση βιογραφικών): 55–60%
  • Λογιστικός έλεγχος χαμηλής πολυπλοκότητας: 50–55%
  • Customer support (call centers, chat): 50–60%

Μεσαία έκθεση στο AI (35–50%)

  • Marketing / Digital marketing (Δημιουργία περιεχομένου, καμπάνιες, analytics) : 40–50%
  • Δημοσιογραφία ρουτίνας / Content writing: 40–45%
  • IT support πρώτου επιπέδου: 35–45%
  • Sales support / CRM διαχείριση: 35–45%
  • Εκπαίδευση – διοικητικό & υποστηρικτικό έργο: 35–45%

Χαμηλή-Μεσαία έκθεση στο ΑΙ (20–35%)

  • Μηχανικοί (σχεδιασμός, επίβλεψη): 25–35%
  • Οικονομικοί σύμβουλοι / Policy analysts: 25–35%
  • Δικηγόροι (στρατηγικό / δικαστηριακό έργο): 20–30%
  • Ιατρικά επαγγέλματα (κλινικό έργο): 20–30%

Χαμηλή έκθεση στο AI (<20%)

  • Τεχνίτες / Χειρωνακτικά επαγγέλματα: 5–15%
  • Κατασκευές / Εργοτάξια: 5–10%
  • Αγροτικές εργασίες πεδίου: 5–10%
  • Φροντίδα ηλικιωμένων / Προσωπική φροντίδα: 10–15%
  • Επαγγέλματα πρώτης γραμμής (εστίαση, καθαριότητα): 10–15%

Πηγή: ΟΤ

World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Business
Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δίπλωμα οδήγησης: Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου – Τι ισχύει για την κατηγορία 65+
Άδεια νέου τύπου 07.01.26

Πότε απαιτείται αντικατάσταση του χάρτινου διπλώματος οδήγησης - Τι ισχύει για την κατηγορία 65+

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για τις μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ το δίπλωμα που ανανεώνεται απαιτεί και σειρά ιατρικών εξετάσεων - Ανοίγει ο δρόμος και για την πλήρη ψηφιακή μορφή

Σύνταξη
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup
Τένις 07.01.26

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ηττήθηκαν στο διπλό και η Ελλάδα αποκλείστηκε από τις ΗΠΑ στα προημιτελικά του United Cup

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στις ΗΠΑ και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του United Cup, παρότι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη πάλεψαν κόντρα σε Χάρισον και Γκοφ.

Σύνταξη
Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Euroleague 07.01.26

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι

Σύνταξη
Social: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή
Στα social 07.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή

Για τα... likes, ο influencer οδηγός δεν διστάζει να παραβιάσει κόκκινα φανάρια, να προχωρήσει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει σούζες με ένα χέρι ανεβάζοντας στη συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Δείτε βίντεο 07.01.26

Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πάτρα: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Πόνος και οργή 07.01.26

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα στην Πάτρα

Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα - Διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύνταξη
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Σοκ στη Γαλλία 07.01.26

Φρίκη: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες - Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
