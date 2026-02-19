Η ηλεκτροδότηση είχε αρχίσει να αποκαθίσταται χθες Τετάρτη στην Ασουνσιόν, την πρωτεύουσα της Παραγουάης, μετά την αποσύνδεση γραμμών μετάδοσης-κλειδιών που προκάλεσαν blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής (φωτογραφία, επάνω, από dfsud.com).

Η ξαφνική διακοπή του ρεύματος προκάλεσε κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας

🇵🇾 | AHORA: Apagón nacional en medio de calor extremo: sensación térmica supera los 44°C en Asunción, Paraguay. pic.twitter.com/iExu46cLgm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 18, 2026

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ANDE ανακοίνωσε ότι μια από τις γραμμές μετάδοσης επανεκκινήθηκε και ότι σταδιακά εξομαλύνεται η διανομή στην πρωτεύουσα και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

«Τεχνικοί συνεχίζουν το απαραίτητο έργο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα», διαβεβαίωσε η ANDE. Η διακοπή έπληξε επίσης τομείς της βόρειας και της ανατολικής Παραγουάης.

Η ξαφνική διακοπή του ρεύματος προκάλεσε κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες σταμάτησαν να λειτουργούν.

Blackout και καύσωνας

Χειρότερα, καταγράφηκε καθώς η Παραγουάη, εν μέσω του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, είναι αντιμέτωπη με καύσωνα: η θερμοκρασία ξεπερνούσε χθες τους 40° Κελσίου.

🕯️ Un fallo masivo en las redes de la ANDE deja sin energía a gran parte del país. El problema se originó en las líneas de transmisión de 220 y 500 Kv de la Itaipú Binacional.#CorteDeLuz #Paraguayhttps://t.co/zGq6C0KWQq — RDN (@RdnPY) February 18, 2026

Η δημόσια επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης ESSAP ανέφερε ότι ορισμένες από τις δικές της υπηρεσίες υπήρχε ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας της διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Η ANDE ανέφερε ότι ερευνά τα αίτια της διακοπής.

Πηγή: ΑΠΕ