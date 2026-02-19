Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

«Αυτοκτονεί» η Άρσεναλ! Μυθική γκέλα στην έδρα της ουραγού Γουλβς (2-2) και σε μεγάλο κίνδυνο το πρωτάθλημα! Οι «κανονιέρηδες» μπορεί να προηγήθηκαν μέχρι και με 2-0, αλλά ισοφαρίστηκαν από τους τελευταίους, με τον Καλαφιόρι στο 94′ να είναι μοιραίος, καθώς με δικό του αυτογκόλ… υπέγραψε το 2-2!

58 βαθμούς η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, 53 αλλά και με ματς λιγότερο η δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και η κορυφή παίρνει… φωτιά!

Η αναμέτρηση στην έδρα των «λύκων» διεξήχθη περίπου ένα μήνα νωρίτερα από το κανονικό (ήταν για την 31η αγωνιστική το ματς!), καθώς την Κυριακή 22/3 οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του League Cup στο Γουέμπλεϊ.

Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και η αναμέτρηση των «πολιτών» με την Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Μοσκέρα, Μπουένο, Κρεϊσί, Τσατσούα (70′ Γκόμες), Γκόμες (22′ Αροκοντάρε), Αντρέ, Μπουένο, Μανέ, Μπελεγκάρντε (84′ Εντόζι), Άρμστρονγκ.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Χινκαπί, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Τίμπερ, Ράις, Ζουμπιμέντι, Μαρτινέλι, Σάκα (73′ Τροσάρντ), Μαντουέκε (65′ Έζε), Γιόκερες (65′ Ζεσούς).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2

20/03 22:00 Μπόνρμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

21/03 14:30 Μπράιτον – Λίβερπουλ

21/03 17:00 Φούλαμ – Μπέρνλι

21/03 19:30 Έβερτον – Τσέλσι

21/03 22:00 Λιντς – Μπρέντφορντ

22/03 14:00 Νιούκαστλ – Σάντερλαντ

22/03 16:15 Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ

22/03 16:15 Τότεναμ – Νότιγχαμ

