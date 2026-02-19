Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ
«Αυτοκτονεί» η Άρσεναλ! Μυθική γκέλα στην έδρα της ουραγού Γουλβς (2-2) και σε μεγάλο κίνδυνο το πρωτάθλημα! Οι «κανονιέρηδες» μπορεί να προηγήθηκαν μέχρι και με 2-0, αλλά ισοφαρίστηκαν από τους τελευταίους, με τον Καλαφιόρι στο 94′ να είναι μοιραίος, καθώς με δικό του αυτογκόλ… υπέγραψε το 2-2!
58 βαθμούς η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, 53 αλλά και με ματς λιγότερο η δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και η κορυφή παίρνει… φωτιά!
Η αναμέτρηση στην έδρα των «λύκων» διεξήχθη περίπου ένα μήνα νωρίτερα από το κανονικό (ήταν για την 31η αγωνιστική το ματς!), καθώς την Κυριακή 22/3 οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του League Cup στο Γουέμπλεϊ.
Για τον ίδιο λόγο αναβλήθηκε και η αναμέτρηση των «πολιτών» με την Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της.
ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Μοσκέρα, Μπουένο, Κρεϊσί, Τσατσούα (70′ Γκόμες), Γκόμες (22′ Αροκοντάρε), Αντρέ, Μπουένο, Μανέ, Μπελεγκάρντε (84′ Εντόζι), Άρμστρονγκ.
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Χινκαπί, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Τίμπερ, Ράις, Ζουμπιμέντι, Μαρτινέλι, Σάκα (73′ Τροσάρντ), Μαντουέκε (65′ Έζε), Γιόκερες (65′ Ζεσούς).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2
20/03 22:00 Μπόνρμουθ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
21/03 14:30 Μπράιτον – Λίβερπουλ
21/03 17:00 Φούλαμ – Μπέρνλι
21/03 19:30 Έβερτον – Τσέλσι
21/03 22:00 Λιντς – Μπρέντφορντ
22/03 14:00 Νιούκαστλ – Σάντερλαντ
22/03 16:15 Άστον Βίλα – Γουέστ Χαμ
22/03 16:15 Τότεναμ – Νότιγχαμ
Η βαθμολογία:
