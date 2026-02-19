LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

Μπάσκετ

Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σαββάτου.