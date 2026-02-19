Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Ακίνητα

Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%

• Τι θα ισχύσει για την αλλαγή κατοικίας, την πώληση, τα κενά ακίνητα, τη φοιτητική κατοικία

• Το τεκμήριο εφαρμόζεται για όλα τα σπίτια, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα

• Αφορολόγητη είναι η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά

===========

Ενθετο «Υγεία»

Αλτσχάιμερ και διάβασμα

• Συμβουλές και μυστικά για να κρατάμε το μυαλό μας ζωντανό

===========

Κόκκινος συναγερμός στον Περσικό

• Προετοιμασίες για πόλεμο πολλών εβδομάδων αποκαλύπτει το Αxios

• Ρώσοι και Κινέζοι ανακοινώνουν κοινές ασκήσεις με τους Ιρανούς

===========

Ντ. Τραμπ

Στέλνει σήμα για επίσκεψη στην Ελλάδα

• Πώς ερμηνεύει η Αθήνα τις δηλώσεις του για Γκίλφοϊλ, ενέργεια και παρουσία στο ΝΑΤΟ

===========

Φωτογραφίες

Τα ντοκουμέντα στον δρόμο της επιστροφής

• Ανακηρύχθηκαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς

• Ξεκινούν οι διαδικασίες απόκτησής τους

===========

Υπόθεση ΟΠΕΚΑ

Μία νέα νάρκη για το ΠΑΣΟΚ

• Αλήθειες και μύθοι για τα επιδόματα του Οργανισμού

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Ποιους βλέπει και γιατί ο Μητσοτάκης στο Νέο Δελχί

Γιατί ο Ερντογάν δεν πηγαίνει στην Ουάσιγκτον

===========

Εξελίξεις

Γιατί η Λαγκάρντ αποστρατεύεται πρόωρα από την ΕΚΤ

===========

«Βιολάντα»

Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης

• Κόλαφος το πόρισμα της Πυροσβεστικής

===========

Για μια σειρά

Η δικαστική περιπέτεια του Παμούκ

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2

Πάλεψε αλλά ο τραυματισμός του Πιρόλα άλλαξε το σενάριο

ΠΑΟΚ – Θέλτα

ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν

Θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης