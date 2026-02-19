Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Ακίνητα
Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%
• Τι θα ισχύσει για την αλλαγή κατοικίας, την πώληση, τα κενά ακίνητα, τη φοιτητική κατοικία
• Το τεκμήριο εφαρμόζεται για όλα τα σπίτια, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα
• Αφορολόγητη είναι η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά
===========
Ενθετο «Υγεία»
Αλτσχάιμερ και διάβασμα
• Συμβουλές και μυστικά για να κρατάμε το μυαλό μας ζωντανό
===========
Κόκκινος συναγερμός στον Περσικό
• Προετοιμασίες για πόλεμο πολλών εβδομάδων αποκαλύπτει το Αxios
• Ρώσοι και Κινέζοι ανακοινώνουν κοινές ασκήσεις με τους Ιρανούς
===========
Ντ. Τραμπ
Στέλνει σήμα για επίσκεψη στην Ελλάδα
• Πώς ερμηνεύει η Αθήνα τις δηλώσεις του για Γκίλφοϊλ, ενέργεια και παρουσία στο ΝΑΤΟ
===========
Φωτογραφίες
Τα ντοκουμέντα στον δρόμο της επιστροφής
• Ανακηρύχθηκαν μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ξεκινούν οι διαδικασίες απόκτησής τους
===========
Υπόθεση ΟΠΕΚΑ
Μία νέα νάρκη για το ΠΑΣΟΚ
• Αλήθειες και μύθοι για τα επιδόματα του Οργανισμού
===========
Πολιτικό παρασκήνιο
Ποιους βλέπει και γιατί ο Μητσοτάκης στο Νέο Δελχί
Γιατί ο Ερντογάν δεν πηγαίνει στην Ουάσιγκτον
===========
Εξελίξεις
Γιατί η Λαγκάρντ αποστρατεύεται πρόωρα από την ΕΚΤ
===========
«Βιολάντα»
Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης
• Κόλαφος το πόρισμα της Πυροσβεστικής
===========
Για μια σειρά
Η δικαστική περιπέτεια του Παμούκ
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2
Πάλεψε αλλά ο τραυματισμός του Πιρόλα άλλαξε το σενάριο
ΠΑΟΚ – Θέλτα
ΠΑΟ – Βικτόρια Πλζεν
Θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης
