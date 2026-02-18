Ιταλία: To δημόσιο πρέπει να αποζημιώσει την γερμανική ΜΚΟ Sea Watch με 76.000 ευρώ – Οργισμένη αντίδραση Μελόνι
Η απόφαση αφορά στην προσωρινή κατάσχεση του πλοίου Sea Watch 3, από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 από την Ιταλία
Το δικαστήριο του Παλέρμο αποφάσισε ότι τo ιταλικό δημόσιο θα πρέπει να αποζημιώσει τη γερμανική ΜΚΟ Sea Watch με 76.000 ευρώ. Η απόφαση αφορά στην προσωρινή κατάσχεση του πλοίου Sea Watch 3, από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 από την Ιταλία.
H ιταλική Δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι η συγκεκριμένη κατάσχεση ήταν παράνομη και ότι η γερμανική ΜΚΟ πρέπει να αποζημιωθεί για το σύνολο των εξόδων που αντιμετώπισε.
Η υπόθεση συνδέεται με την απόφαση της Γερμανίδας πλοιάρχου του Sea Watch 3, Κάρολα Ρακέτε, να εισέλθει στο λιμάνι της Λαμπεντούζα και να επιτρέψει την αποβίβαση των 42 μεταναστών και προσφύγων που είχε διασώσει, τον Ιούνιο του 2019.
Μελόνι: Δικαστική επιλογή η οποία αφήνει όλους άναυδους
Ο τότε υπουργός Μεταφορών της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, είχε απαγορεύσει τον ελλιμενισμό του πλοίου και η Ρακέτε είχε συλληφθεί, με την κατηγορία υπόθαλψης παράτυπων μεταναστών, αντίστασης σε πολεμικό πλοίο και αγνόησης της απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι. Τελικά, η υπόθεση αρχειοθετήθηκε από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό του Ακράγαντα.
Η γερμανική ΜΚΟ υπογράμμισε ότι «για μια ακόμη φορά, η Δικαιοσύνη δείχνει ότι η πολιτική ανυπακοή δικαιώθηκε».
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε την απόφαση αποζημίωσης της Sea Watch «μια επιλογή η οποία αφήνει όλους άναυδους», ενώ διερωτήθηκε «αν η αρμοδιότητα των δικαστικών είναι να επιβραβεύουν όσους επαίρονται ότι δεν σέβονται τον νόμο».
