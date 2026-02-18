Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71: Εύκολα στους «4» και με ντεμπούτο του Χέιζ-Ντέιβις οι «πράσινοι» (vids)

Ο Παναθηναϊκός ήταν απόλυτα σοβαρός και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας διαλύοντας τον ΠΑΟΚ με 101-71 και θα βρει μπροστά του την Πέμπτη (19/2) τον Ηρακλή, ο οποίος νωρίτερα απέκλεισε εύκολα τη Μύκονο με 93-65.

Πολύ καλό ντεμπούτο με τα πράσινα για τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις που αγωνίστηκε για 16 λεπτά και είχε 16 πόντους με 6/12 σουτ. Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Ρισόν Χολμς που είχε 21 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν αρκετά νευρικά το παιχνίδι με το σκορ στο πρώτο τρίλεπτο να είναι 2-5 υπέρ του ΠΑΟΚ με τον Ταϊρί και τον Χουγκάζ να σκοράρουν. Ο Χολμς με καλάθι και φάουλ ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό σε 7-7 στο 4’. Ο Ρισόν Χολμς με 2/2 βολές έδωσε προβάδισμα με +3 και σκορ 12-9 στον Παναθηναϊκό στο 5’. Ο Ναν με τρίποντο έκανε το 17-12 για τον Παναθηναϊκό στο 6’.

Ο Τζέριαν Γκραντ με δίποντο έκανε το +9 και σκορ 23-14 για τον Παναθηναϊκό στο 8’. Ο Ταϊρί φτάνοντας τους 9 πόντους έκανε το 26-18 για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με τους πράσινους μπροστά με +11 και σκορ 31-20.

Ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έδωσε αέρα +13 και σκορ 34-21 στο 12’. Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Τολιόπουλος έδωσαν προβάδισμα +15 στον Παναθηναϊκό και σκορ 38-23 στο 13’. Ο Ομορούγι με 1/2 βολές μείωσε στο -13 για τον ΠΑΟΚ και σκορ 38-25. Ο Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο έκανε το +18 για τον Παναθηναΐκό και σκορ 43-25 στο 16’.

Ο Χουγκάζ με 2/2 βολές μείωσε την διαφορά στο -20 για τον ΠΑΟΚ και σκορ 47-27 στο 17’. Ο Οσμάν διαμόρφωσε την μεγαλύτερη διαφορά το +22 για τον Παναθηναϊκό και σκορ 51-29 στο 19’. Με καλάθι και φάουλ του Τούρκου ο Παναθηναϊκός έκανε το 57-32 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Χουάντσο με καλάθι στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου έστειλε τη διαφορά στο +29 και έκανε το σκορ 61-32 για τον Παναθηναϊκό στο 22’. Με ένα πολύ δύσκολο τρίποντο ο Χουάντσο έστειλε την διαφορά στο +30 και σκορ 64-34. Ο Άλεν με μακρινό σουτ μείωσε σε 68-41 για τον ΠΑΟΚ στο 26’.

Ο Χολμς έπειτα από πάσα του Σλούκα έκανε το 72-41 φτάνοντας τους 21 πόντους στο 27’. Ο Ναν με προσωπική προσπάθεια έκανε το 76-43 στο 28’. Με συνεχόμενους πόντους του Χέιζ-Ντέιβις, το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με +35 και σκορ 82-47.

Ο Άλεν που ήταν ο μόνος που προσπαθούσε μείωσε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους σε 85-51 στο 32’. Ο Χέιζ-Ντέιβις με τρίποντο έκανε το 92-54 στο 34’ φτάνοντας τους 16 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο του παιχνιδιού. Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει απλά το τελικό σκορ το οποίο ήταν 101-71 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα βρουν απέναντί τους τον Ηρακλή στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/2) για μια θέση στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71

Το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 10 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολμς 21 (8/9 δίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 16 (3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές), Ρογκαβόπουλος 6 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τολιόπουλος 7 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 10 (2/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Άλεν 14 (7/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Μέλβιν 4 (2/8 σουτ), Ταϊρί 16 (5/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ασίστ), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (2/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Ομορούγι 1, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (3/8 τρίποντα, 4 ασίστ), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ)