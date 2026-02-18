Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Φραστική επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζου, από τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, επειδή ενοχλήθηκε από ερώτηση για τη συνεχιζόμενη κόντρα του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό» παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον υπουργό γιατί, παρά τις αρμοδιότητές του, «τσακώνεται για μια εβδομάδα» με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός εμφανίστηκε «θιγμένος» και επιτέθηκε στον δημοσιογράφο κατηγορώντας τον για «ισαποστακισμό» και «φόβο» απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε υψηλούς τόνους υποστήριξε ότι η διατύπωση αυτή δημιουργεί λανθασμένη εικόνα και κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι εξομοίωσε θύτη και θύμα, κάτι που χαρακτήρισε «χυδαίο» και απαράδεκτο.

Η ερώτηση που ενόχλησε τον Γεωργιάδη και η επίθεση στον δημοσιογράφο

«Λέτε “μια εβδομάδα τσακώνεστε”, άρα μας εξομοιώνετε. Εδώ θα σκοτωθούμε στα αλήθεια. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Εδώ έχουν γίνει μηνύσεις», είπε ο δημοσιογράφος με τον κ. Γεωργιάδη να συνεχίζει λέγοντας: «Όλο αυτό με την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε ενώ εγώ ήμουν στο γραφείο μου στο υπουργείο Υγείας και αυτή άρχισε να με βρίζει στη Βουλή κι εγώ πάω και απαντάω στις ύβρεις και αυτό για τον κ. Παπαχλιμίντζο είναι “τσακώνεστε”, σοβαρά μιλάτε;».

«Σας είπε κάτι στη Βουλή και εσείς απαντήσατε», επιχείρησε να εξηγήσει ο δημοσιογράφος με τον υπουργό Υγείας να επιμένει: «Συγγνώμη, αυτό είναι τσακώνεστε; Δηλαδή αν εγώ σε πω τιποτένιο σκουλήκι που τα παίρνεις κι εσύ μου απαντήσεις, τσακωνόμαστε ή υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου;».

«Αυτόν τον ισαποστακισμό επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο, με εξομοιώσατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου και δεν το δέχομαι. Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα «φορούσε μίνι», αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε; Αυτό κάνατε πριν».

Δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα από το 20:30 και μετά

ΣΥΡΙΖΑ: Αυταρχισμός και αλαζονεία από τους υπουργούς της ΝΔ απλά και μόνο στο άκουσμα ερωτήσεων

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε λόγο για κυβερνητικό αυταρχισμό και αλαζονεία.

«Η νέα επίθεση κυβερνητικού στελέχους σε δημοσιογράφο, αυτή τη φορά του υπουργού κ. Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αποτελεί ακόμη ένα δείγμα συστηματικού εκφοβισμού της δημοσιογραφίας.

Όταν ένας υπουργός βαφτίζει «ισαποστακισμό» μια απλή ερώτηση και εγκαλεί δημοσιογράφους επειδή «φοβούνται» πολιτικούς αντιπάλους, δεν απαντά – επιτίθεται. Δεν επιχειρηματολογεί – απειλεί.

Το ίδιο μοτίβο είδαμε πρόσφατα και στη συμπεριφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη. Κοινός παρονομαστής; Η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνει:

«Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα ούτε με κυβερνητικές επιπλήξεις προς τον Τύπο και όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, ακόμη και στην υπό το Μαξίμου ΕΡΤ, αποδεικνύει ότι δεν αντέχει τον στοιχειώδη έλεγχο.

Θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να καλλιεργεί κλίμα φόβου και φίμωσης; Είναι ενδημική της επιλογή πια; Δε μπορεί να αντέξει ούτε μια κανονική ερώτηση σε ένα ασφυκτικά ελεγχόμενο τοπίο στα ΜΜΕ;».