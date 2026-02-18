Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Για τέσσερις ημέρες (19–22/2), η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής, σε ένα πολυαναμενόμενο ντουέτο που συνδυάζει χορό και λόγο, δημιουργώντας μια σκηνική εμπειρία βαθιά ποιητική και στοχαστική. Το Mountain, μέσα από την εκρηκτική σκηνική γλώσσα των RootlessRoot, προσεγγίζει θεμελιώδη υπαρξιακά ζητήματα: την απώλεια, τον αποχαιρετισμό, τη μνήμη και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος συνομιλεί με τη θνητότητά του.

Ο αέναος κύκλος της ζωής

Από έναν κώνο φωτός, δύο φιγούρες αναδύονται αργά. Ο χώρος ξυπνά ως ένα μέρος που θυμίζει αρχαίο βωμό ή ιερό κύκλο. Χειρονομίες και κινήσεις που μοιάζουν πότε ρευστές και πότε απότομες, πότε κυματώδεις και πότε κοφτές, εντάσεις που κορυφώνονται και υποχωρούν, χώμα, αντικείμενα και άλλα υλικά της φύσης γεμίζουν τον χώρο. Παράλληλα με τη γεμάτη ενέργεια χορογραφία, ένας βαθιά προσωπικός, υπαρξιακός μονόλογος υπογραμμίζει τη μυστικιστική, έντονα τελετουργική ατμόσφαιρα του έργου.

Το Mountain είναι ένα τελετουργικό για την απώλεια, τη μεταμόρφωση και τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο. Κίνηση και λόγος συνδυάζονται σε μία οικεία διαδικασία που μας υπενθυμίζει ότι το να αποδεχόμαστε τον θάνατο σημαίνει επίσης να αποδεχόμαστε τη ζωή. Οι RootlessRoot μέσα από την παράσταση μιλούν για τον αέναο κύκλο ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, ως κύκλο δημιουργίας, καταστροφής και αναγέννησης.

Αρνούμενοι τον πόνο και τη ματαίωση

Όπως ο κύκλος της ζωής ξεκινά από την πρώτη ανάσα και τελειώνει με την τελευταία πνοή, το Mountain ξεκινά με ένα ποίημα για την αναπνοή. Οι δύο ερμηνευτές «γεννιούνται» στην άδεια σκηνή, παλεύουν με στοιχεία του κόσμου, προσπαθούν να δημιουργήσουν. Αυτό που δημιουργούν είναι τελικά η ίδια η ζωή και το νόημά της, σε μια διαδικασία προορισμένη να τελειώνει και να ξεκινά διαρκώς από την αρχή.

Σε μία εποχή που οι άνθρωποι έχουν απωλέσει τις τελετουργίες του θανάτου και τη διαδικασία του πένθους, περιθωριοποιώντας τα γηρατειά και αρνούμενοι τον πόνο και τη ματαίωση, το Mountain στέκεται στη σημασία της διαρκούς προετοιμασίας για το τέλος ως πνευματικού και ταυτόχρονα σωματικού άθλου, μια δοκιμασία ισάξια με την ίδια τη ζωή. Η παράσταση φέρνει στη σκηνή την αναμέτρηση με τον θάνατο, τον απαραίτητο για την ψυχή θρήνο και αποχαιρετισμό ως θεμελιώδεις εσωτερικές διεργασίες για τη νοηματοδότηση και το βάθεμα της ζωής.

Συντελεστές

Σύλληψη – Χορογραφία – Ερμηνεία: Λίντα Καπετανέα, Jozef Fruček

Κείμενα : Jozef Fruček

Επεξεργασία ιδέας και επιμέλεια κειμένων: Ιωάννα Νασιοπούλου

Μουσική σύνθεση: Βασίλης Μαντζούκης

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Σχεδιασμός ήχου – Ηχοληψία: Χρήστος Παραπαγκίδης

Κατασκευή Σκηνικών: Jozef Fruček

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Ειρήνη Γεωργακίλα

Κατασκευή κοστουμιών: Atelier Τσιούνη

Κατασκευή μάσκας: Ηλιάνα Σκουλάκη

Εκτέλεση παραγωγής: Polyplanity Productions – Βίκυ Στρατάκη και Νίκος Χαραλαμπίδης

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παραγωγή: ROOTLESSROOT

RootlessRoot / Λίντα Καπετανέα – Jozef Fruček

Mountain

Πέμπτη 19 – Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 21:00

Χώρος: ΦΙΑΤ – Φαλήρου 97, Κουκάκι 11741

Διάρκεια: 50 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος – 12€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι, άτομα άνω των 65 ετών και ατέλειες)

Προπώληση: ticketservices.gr

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.