Κριστίν Λαγκάρντ: Πρόωρη αποχώρηση από την προεδρία της ΕΚΤ πριν από τη λήξη της θητείας της
Οι επερχόμενες εκλογές στη Γαλλία και η πιθανή νίκη της ακροδεξιάς έπαιξαν ρόλο στην απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέρουν οι Financial Times
- Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
- «Η βάρκα βουλιάζει» - Ψαράς πάλεψε με τα κύματα και τα 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του
- Πρόωρη αποχώρηση Λαγκάρντ από την προεδρία της ΕΚΤ πριν από τη λήξη της θητείας της
- Στόχος ληστών κοσμηματοπωλείο λίγα μέτρα μακριά από τα δικαστήρια στη Λάρισα
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της στη θέση, τον Οκτώβριο του 2027, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.
Κατά το δημοσίευμα αυτό, η κ. Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία και θέλει επίσης να διευκολύνει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρει νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.
Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας
Ο κ. Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.
Το μέλλον της Λαγκάρντ
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο.
Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.
Την περασμένη χρονιά κυκλοφόρησαν φήμες που την ήθελαν να αποχωρεί από την ΕΚΤ για να διευθύνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
- Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
- ΚΝΕ: Πρόκληση για τη νοημοσύνη της νεολαίας τα πανηγύρια Μητσοτάκη περί μείωσης της ανεργίας των νέων
- «Τρομοκρατούν τα πεζοδρόμιά μας» – Στόχος βανδαλισμών τα ρομπότ για delivery στις ΗΠΑ
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
- Σπαλέτι μετά την 5άρα από τη Γαλατασαράι: «Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας»
- Λάρισα: Στόχος ληστών κοσμηματοπωλείο λίγα μέτρα μακριά από τα δικαστήρια
- Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
- Champions League: Ματσάρες με ξεκάθαρα φαβορί και… Χρήστο Τζόλη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις