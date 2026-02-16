newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΚΤ: Αγώνας δρόμου για διάδοχο της Λαγκάρντ πριν από τις εκλογές στη Γαλλία
Διεθνής Οικονομία 16 Φεβρουαρίου 2026, 16:42

ΕΚΤ: Αγώνας δρόμου για διάδοχο της Λαγκάρντ πριν από τις εκλογές στη Γαλλία

Οι Ευρωπαίοι έχουν σοβαρούς λόγους να αποφασίσουν για τον επόμενο επικεφαλής της ΕΚΤ πριν τις εκλογές στη Γαλλία, τις οποίες θα μπορούσε να κερδίσει η ακροδεξιά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Με τον φόβο ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης στη Γαλλία υπό τον ακροδεξιό διάδοχο της Μαρίν Λεπέν,  Ζορντάν Μπαρντελά, θα μπορούσε να κάνει δύσκολα τα πράγματα για τη διαδοχή στην ΕΚΤ, η τράπεζα θα δώσει έναν αγώνα δρόμου το επόμενο διάστημα με ερώτημα όχι μόνο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, αλλά και πότε αυτός θα οριστεί.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της παραίτησης – έκπληξη του Βιλερουά ντε Γκαλό από τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας σήμανε καμπανάκι αφύπνισης. Όπως και η Λαγκάρντ, ο διοικητής επρόκειτο να αποχωρήσει από το αξίωμά του τον Οκτώβριο του 2027, αφήνοντας πιθανώς την επιλογή του διαδόχου στον επόμενο αρχηγό κράτους μετά τις εκλογές του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους στη Γαλλία. Ο ίδιος νικητής θα έχει λόγο στην επιλογή του προέδρου της ΕΚΤ – εκτός αν οι ηγέτες της Ευρώπης επιταχύνουν τη λήψη της απόφασής τους.

«Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να ληφθούν αποφάσεις πριν από τις γαλλικές εκλογές», δήλωσε ο Emanuel Moench, καθηγητής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών της Φρανκφούρτης και πρώην αξιωματούχος της Bundesbank. «Σίγουρα θα ήταν ευκολότερο με τον Μακρόν, παρά με τη Λεπέν ή τον Μπαρντελά, οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει ότι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η ΕΚΤ», είπε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Μπαρντέλα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το κόμμα θα πιέσει την ΕΚΤ να επαναφέρει την ποσοτική χαλάρωση

Το αν οι κυβερνήσεις θεωρούν απαραίτητο να δράσουν γρήγορα για να προστατεύσουν την κεντρική τράπεζα από οποιαδήποτε απειλή μπορεί να θέτει η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γαλλία, είναι κρίσιμο ενόψει μιας από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ευρωζώνης.

Η νευρικότητα των επενδυτών σχετικά με τη διαδοχή στη Fed με έναν Τραμπ να εξαπολύει αλλεπάλληλες επιθέσεις στον απερχόμενο Τζερόμ Πάουελ είναι κάτι που διακαώς επιθυμούν να αποφύγουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι θέσεις

Οι αξιωματούχοι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, επιμένοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ωστόσο, ευρέως φαίνεται να επικρατεί η εικασία ότι οι κυβερνήσεις θα παραμερίσουν την καθιερωμένη πρακτική της επιλογής των αξιωματούχων της ΕΚΤ έναν προς έναν, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πιο ομαλό και γρήγορο αποτέλεσμα.

Εκτός από την προεδρία, υπάρχουν άλλες δύο κενές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, από τον  Μάιο του 2027.

Η ανάγκη για διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιθυμία να αποφευχθεί η επίδραση στις γαλλικές εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια απόφαση μέχρι τον Δεκέμβριο, γράφει το Bloomberg. Οι ηγέτες ενδέχεται επίσης να συμφωνήσουν για τη διαδοχή της Iζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η οποία θα αποχωρήσει στο τέλος του 2027.

Ένα πλεονέκτημα του να γίνουν όλα ταυτόχρονα θα ήταν να καθοριστούν οι διοικητικές θέσεις του μισού ανώτερου κλιμακίου της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό στόχο της Γαλλίας για τη θέση του Λέιν, που θα μπορούσε να σημαίνει τη διατήρηση δύο θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι τη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ, η συμφωνία για ένα πακέτο θα μπορούσε να καθησυχάσει μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία ότι μπορούν ακόμα να αποκτήσουν δικές τους θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.

Το πλεονέκτημα θα ήταν επίσης η σύναψη συμφωνίας πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο υποψήφιος της ακροδεξιάς, είτε η Λεπέν είτε ο Μπαρντέλα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Τρόμος στις Βρυξέλλες

Από τη σκοπιά των Βρυξελλών, η άνοδος του κόμματος είναι τρομακτική, δεδομένου ότι μια τέτοια ευρωσκεπτικιστική δύναμη δεν έχει ποτέ βρεθεί τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα ιδρυτικό μέλος της ΕΕ.

Η Λεπέν είχε προηγουμένως κάνει εκστρατεία για την έξοδο από το ευρώ, αν και έκτοτε έχει αλλάξει θέση. Ο Μπαρντέλα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το κόμμα θα πιέσει την ΕΚΤ να επαναφέρει την ποσοτική χαλάρωση ως μέσο για την αντιμετώπιση του διογκωμένου χρέους της Γαλλίας.

Τέτοιες συζητήσεις προκαλούν ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Αυτές οι ανησυχίες ενδέχεται να πείσουν τις σημερινές κυβερνήσεις της ΕΕ να συνεννοηθούν νωρίτερα για την επιλογή ενός αξιόπιστου προέδρου της ΕΚΤ χωρίς τη συμμετοχή της Λεπέν ή του Μπαρντέλα.

Γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο ένας τέτοιος πολιτικός θα συνεργαστεί με την Ένωση παραμένει θέμα εικασιών, και θα ήτνα μάλλον συνετό να επιλυθεί το ζήτημα της διαδοχής στην ΕΚΤ πριν μια περαιτέρω αστάθεια της γαλλικής αγοράς ως αποτέλεσμα της πολιτικής κατάστασης στη χώρα.

Υποψήφιοι

Ο Γιοαχίμ Νάγκελ της Bundesbank είναι ένας πιθανός υποψήφιος για τη διαδοχή της Λαγκάρντ, αν και ο Ολλανδός αντίπαλός του, Κλάας Κνοτ, θεωρείται επί του παρόντος ως φαβορί, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Ο ισπανός επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Χερνάντες ντε Κος, είναι επίσης υποψήφιος.

Πάντως, ενώ όλα αυτά συζητιούνται, η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να αναγκάσει τους ευρωπαίους ηγέτες να πάρουν πράγματι άμεσα αποφάσεις, όπως συνέβη στη Γαλλία με την παραίτηση του Βιλερουά. Τι θα συμβεί αν η ίδια η Λαγκάρντ παραιτηθεί πρόωρα;

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν πέρυσι ότι η Λαγκάρντ μπορεί να αποχωρούσε για να διευθύνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σημαίνουν ότι οι εικασίες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έχουν σταματήσει, παρά την επιμονή της από τότε ότι «δεν είναι από αυτούς που τα παρατάνε».

Από την άλλη, ενώ ο Μακρόν επιλέγει νέο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, οφείλει -για πολιτικούς λόγους- να λάβει υπόψη ότι υπάρχει ένα κόστος στο να αρνηθεί προτάσεις από το ακροδεξιό κόμμα.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
Χρονοκάψουλα 16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο