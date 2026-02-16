Με τον φόβο ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης στη Γαλλία υπό τον ακροδεξιό διάδοχο της Μαρίν Λεπέν, Ζορντάν Μπαρντελά, θα μπορούσε να κάνει δύσκολα τα πράγματα για τη διαδοχή στην ΕΚΤ, η τράπεζα θα δώσει έναν αγώνα δρόμου το επόμενο διάστημα με ερώτημα όχι μόνο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, αλλά και πότε αυτός θα οριστεί.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της παραίτησης – έκπληξη του Βιλερουά ντε Γκαλό από τη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας σήμανε καμπανάκι αφύπνισης. Όπως και η Λαγκάρντ, ο διοικητής επρόκειτο να αποχωρήσει από το αξίωμά του τον Οκτώβριο του 2027, αφήνοντας πιθανώς την επιλογή του διαδόχου στον επόμενο αρχηγό κράτους μετά τις εκλογές του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους στη Γαλλία. Ο ίδιος νικητής θα έχει λόγο στην επιλογή του προέδρου της ΕΚΤ – εκτός αν οι ηγέτες της Ευρώπης επιταχύνουν τη λήψη της απόφασής τους.

«Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να ληφθούν αποφάσεις πριν από τις γαλλικές εκλογές», δήλωσε ο Emanuel Moench, καθηγητής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών της Φρανκφούρτης και πρώην αξιωματούχος της Bundesbank. «Σίγουρα θα ήταν ευκολότερο με τον Μακρόν, παρά με τη Λεπέν ή τον Μπαρντελά, οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει ότι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει η ΕΚΤ», είπε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Μπαρντέλα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το κόμμα θα πιέσει την ΕΚΤ να επαναφέρει την ποσοτική χαλάρωση

Το αν οι κυβερνήσεις θεωρούν απαραίτητο να δράσουν γρήγορα για να προστατεύσουν την κεντρική τράπεζα από οποιαδήποτε απειλή μπορεί να θέτει η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γαλλία, είναι κρίσιμο ενόψει μιας από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ευρωζώνης.

Η νευρικότητα των επενδυτών σχετικά με τη διαδοχή στη Fed με έναν Τραμπ να εξαπολύει αλλεπάλληλες επιθέσεις στον απερχόμενο Τζερόμ Πάουελ είναι κάτι που διακαώς επιθυμούν να αποφύγουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Οι θέσεις

Οι αξιωματούχοι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, επιμένοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ωστόσο, ευρέως φαίνεται να επικρατεί η εικασία ότι οι κυβερνήσεις θα παραμερίσουν την καθιερωμένη πρακτική της επιλογής των αξιωματούχων της ΕΚΤ έναν προς έναν, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πιο ομαλό και γρήγορο αποτέλεσμα.

Εκτός από την προεδρία, υπάρχουν άλλες δύο κενές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν, από τον Μάιο του 2027.

Η ανάγκη για διαβουλεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η επιθυμία να αποφευχθεί η επίδραση στις γαλλικές εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια απόφαση μέχρι τον Δεκέμβριο, γράφει το Bloomberg. Οι ηγέτες ενδέχεται επίσης να συμφωνήσουν για τη διαδοχή της Iζαμπέλ Σνάμπελ, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η οποία θα αποχωρήσει στο τέλος του 2027.

Ένα πλεονέκτημα του να γίνουν όλα ταυτόχρονα θα ήταν να καθοριστούν οι διοικητικές θέσεις του μισού ανώτερου κλιμακίου της ΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό στόχο της Γαλλίας για τη θέση του Λέιν, που θα μπορούσε να σημαίνει τη διατήρηση δύο θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι τη λήξη της θητείας της Λαγκάρντ, η συμφωνία για ένα πακέτο θα μπορούσε να καθησυχάσει μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία ότι μπορούν ακόμα να αποκτήσουν δικές τους θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.

Το πλεονέκτημα θα ήταν επίσης η σύναψη συμφωνίας πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο υποψήφιος της ακροδεξιάς, είτε η Λεπέν είτε ο Μπαρντέλα, προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Τρόμος στις Βρυξέλλες

Από τη σκοπιά των Βρυξελλών, η άνοδος του κόμματος είναι τρομακτική, δεδομένου ότι μια τέτοια ευρωσκεπτικιστική δύναμη δεν έχει ποτέ βρεθεί τόσο κοντά στην ανάληψη της εξουσίας σε ένα ιδρυτικό μέλος της ΕΕ.

Η Λεπέν είχε προηγουμένως κάνει εκστρατεία για την έξοδο από το ευρώ, αν και έκτοτε έχει αλλάξει θέση. Ο Μπαρντέλα δήλωσε τον Νοέμβριο ότι το κόμμα θα πιέσει την ΕΚΤ να επαναφέρει την ποσοτική χαλάρωση ως μέσο για την αντιμετώπιση του διογκωμένου χρέους της Γαλλίας.

Τέτοιες συζητήσεις προκαλούν ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Αυτές οι ανησυχίες ενδέχεται να πείσουν τις σημερινές κυβερνήσεις της ΕΕ να συνεννοηθούν νωρίτερα για την επιλογή ενός αξιόπιστου προέδρου της ΕΚΤ χωρίς τη συμμετοχή της Λεπέν ή του Μπαρντέλα.

Γενικότερα, ο τρόπος με τον οποίο ένας τέτοιος πολιτικός θα συνεργαστεί με την Ένωση παραμένει θέμα εικασιών, και θα ήτνα μάλλον συνετό να επιλυθεί το ζήτημα της διαδοχής στην ΕΚΤ πριν μια περαιτέρω αστάθεια της γαλλικής αγοράς ως αποτέλεσμα της πολιτικής κατάστασης στη χώρα.

Υποψήφιοι

Ο Γιοαχίμ Νάγκελ της Bundesbank είναι ένας πιθανός υποψήφιος για τη διαδοχή της Λαγκάρντ, αν και ο Ολλανδός αντίπαλός του, Κλάας Κνοτ, θεωρείται επί του παρόντος ως φαβορί, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων. Ο ισπανός επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, Πάμπλο Χερνάντες ντε Κος, είναι επίσης υποψήφιος.

Πάντως, ενώ όλα αυτά συζητιούνται, η ίδια η πραγματικότητα μπορεί να αναγκάσει τους ευρωπαίους ηγέτες να πάρουν πράγματι άμεσα αποφάσεις, όπως συνέβη στη Γαλλία με την παραίτηση του Βιλερουά. Τι θα συμβεί αν η ίδια η Λαγκάρντ παραιτηθεί πρόωρα;

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν πέρυσι ότι η Λαγκάρντ μπορεί να αποχωρούσε για να διευθύνει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σημαίνουν ότι οι εικασίες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έχουν σταματήσει, παρά την επιμονή της από τότε ότι «δεν είναι από αυτούς που τα παρατάνε».

Από την άλλη, ενώ ο Μακρόν επιλέγει νέο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας, οφείλει -για πολιτικούς λόγους- να λάβει υπόψη ότι υπάρχει ένα κόστος στο να αρνηθεί προτάσεις από το ακροδεξιό κόμμα.

