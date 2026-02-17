Κοινοπραξία από Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζει υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, δήλωσε ένας από τους υποστηρικτές του έργου, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση έργου οπτικών ινών στη Συρία, το οποίο υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι γείτονες του Κόλπου, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη ζήτηση για συνδεσιμότητα στην περιοχή και να γίνουν κόμβοι για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων, εν μέσω ευρύτερου οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων θα συνδέει υποθαλάσσια τα ΗΑΕ με το Ιράκ και θα επεκτείνεται δια ξηράς στην Τουρκία

Το έργο Ιράκ – ΗΑΕ, με την επωνυμία WorldLink, θα περιλαμβάνει ένα υποθαλάσσιο καλώδιο από τα ΗΑΕ στη χερσόνησο Φάου του Ιράκ στον Κόλπο, το οποίο στη συνέχεια θα εκτείνεται δια ξηράς βόρεια μέχρι τα τουρκικά σύνορα, δήλωσε στο Reuters ο Ali El Akabi, επικεφαλής της ιρακινής εταιρείας Tech 964 – ένα από τα τρία μέλη της κοινοπραξίας.

Ο Ali El Akabi είπε ακόμη ότι το έργο θα λάβει ιδιωτική χρηματοδότηση και θα υλοποιηθεί σε φάσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Στόχος του είναι η μείωση της συμφόρησης και του χρόνου διέλευσης σε σχέση με τις παραδοσιακές διαδρομές που διασχίζουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

Οι κυβερνήσεις των Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Σαουδική Αραβία και η Συρία ανακοίνωσαν στις 7 Φεβρουαρίου σχέδια για τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού πακέτου.

«Ποικιλομορφία»

Αυτό το έργο, με την ονομασία SilkLink, ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στοχεύει στην αποκατάσταση των υποδομών της Συρίας και στην ανάδειξή τους διάδρομου δεδομένων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό του έργου ΗΑΕ-Ιράκ, το συριακό υπουργείο τηλεπικοινωνιών δήλωσε στο Reuters σε ανακοίνωσή του: «Πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές βελτιώνουν την ποικιλομορφία και την ανθεκτικότητα των διαδρομών για όλους».

Εκτός από την Tech 964, οι χορηγοί του WorldLink περιλαμβάνουν την ιρακινο-κουρδική DIL Technologies και την Breeze Investments με έδρα τα ΗΑΕ.

«Η ετοιμότητα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης είναι απαραίτητη καθώς βλέπουμε την υιοθέτησή της παγκοσμίως», δήλωσε ο Nayef Al Ameri, πρόεδρος της Breeze Investments, σε ανακοίνωσή του.

«Το WorldLink έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη συνδεσιμότητα στην περιοχή, εξυπηρετώντας αυτές τις ανάγκες».

Πηγή: sigmalive.com/ΚΥΠΕ