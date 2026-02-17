Ρόλφες (αθλητικός διευθυντής Λεβερκούζεν): «Τα θεμέλια της πρόκρισης με τον Ολυμπιακό θα μπουν στον Πειραιά»
Ο Σίμον Ρόλφες, αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, αναφέρθηκε στις διπλή «μάχη» των Γερμανών με τον Ολυμπιακό για το Champions League.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Λεβερκούζεν για τη «φάση» των 16 του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (18/2, 22:00) και ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Σιμόν Ρόλφες μίλησε για την αναμέτρηση.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λεβερκούζεν πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Αθήνα αναφέρθηκε στη σημασία του πρώτου παιχνιδιού και τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να αντέξει στην έντονη πίεση των Πειραιωτών στο «Καραϊσκάκη»και πρόσθεσε ότι ναι μεν η πρόκριση θα κριθεί επί γερμανικού εδάφους, αλλά οι βάσεις της πρόκρισης θα μπουν στην αναμέτρηση του Πειραιά.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ρόλφες για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
«Η πρόκριση θα κριθεί στο γήπεδό μας, όμως τα θεμέλια για την επόμενη φάση πρέπει να τα βάλουμε με μια κορυφαία εμφάνιση στον Πειραιά. Πάντα λέγαμε πως στόχος μας είναι να μπούμε στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Το να το πετύχουμε αποτελεί μεγάλο κίνητρο», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Σίμον Ρόλφες, πριν από την αναχώρηση της αποστολής.
«Αυτό το καμπανάκι θα μας βοηθήσει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μας περιμένει η ίδια ατμόσφαιρα και το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Για τον Ολυμπιακό αυτά τα ματς είναι τα παιχνίδια της χρονιάς», ανέφερε ο Ρόλφες και συνέχισε λέγοντας: «Η νοοτροπία μας και στον Πειραιά πρέπει να είναι να αναζητούμε πρώτα τη λύση προς τα μπροστά. Θα προσπαθήσουν να μας πιέσουν από νωρίς και να κλέψουν μπάλες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Πρέπει να προσπαθήσεις να κυκλοφορήσεις σωστά και να παίξεις και κάθεται».
Όπως υπογράμμισε: «Δεν είναι απαραίτητο κάθε πάσα να βρίσκει στόχο, όμως έτσι σπρώχνεις τον αντίπαλο στο μισό του γηπέδου. Αν παίξουμε μπροστά, θα δημιουργήσουμε και τις ευκαιρίες μας».
