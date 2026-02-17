O Κούτσιας σκόραρε στην Ελβετία και αφιέρωσε το γκολ στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid)
Στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ αφιέρωσε ο Γιώργος Κούτσιας το γκολ με το οποίο ισοφάρισε σε 1-1 για τη Λουγκάνο κόντρα στη Βασιλεία.
Ο Γιώργος Κούτσιας σκόραρε για τη Λουγκάνο στο 64ο λεπτό του αγώνα απέναντι στη Βασιλεία για το ελβετικό πρωτάθλημα και χάρισε στην ομάδα του τον ένα βαθμό, αφού το 1-1 ήταν και το τελικό σκορ. Αμέσως μετά το τέρμα που σημείωσε, ο 22χρονος επιθετικός και πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, το αφιέρωσε στους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.
Λίγες μέρες πριν, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε σκοράρει 52ο λεπτό της αναμέτρησης Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ για τη Bundesliga και επίσης είχε κάνει την ίδια αφιέρωση, δείχνοντας χαρακτηριστικά με τα χέρια του τον αριθμό «7», δηλαδή τον αριθμό των θυμάτων.
Έτσι και ο Κούτσιας, όταν έβαλε το γκολ για τη Λουγκάνο, δεν θέλησε να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του και αντί αυτού, έτρεξε στην κάμερα και σχημάτισε και αυτός με τα δάκτυλά του τον αριθμό «7».
Δείτε στο 6:45 του βίντεο πως αφιέρωσε το γκολ του ο Κούτσιας
